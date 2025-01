Oggi 2.769 persone detengono oltre 15.000 miliardi di dollari: 71 risiedono in Italia. Musk da solo possiede 330 miliardi, rispetto a una media di 5 miliardi per super-ricco. Nell’ultimo anno la ricchezza è cresciuta a un ritmo medio di 5,7 miliardi al giorno, servirebbe oltre un secolo per eliminare la povertà estrema nel mondo. Cosa rende preoccupante la prossima crisi? I cosiddetti Minsky Moment e la «ponzificazione dell’economia». Questa tecnocrazia finanziaria può causare danni enormi