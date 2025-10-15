Il colonialismo imperiale degli Stati Uniti trumpiani

true false

La tregua del presidente è un piano di chi non ama la libertà e vuole l’obbedienza da parte di popoli e degli uomini in nome del potere sovrano. Il suo disegno disgregatore, nel suo paese, è un preannuncio dell’inedito fascismo americano del futuro

È in corso una discussione inutile, e antistorica, anche nelle nostre Camere, che scava nel vocabolario per interpretare le parole tregua e pace per definire gli eventi di queste ore. È tregua o è pace? Intanto una prima osservazione: nessun trattato di pace, nella storia, è stato altro che una tregua. La pace ha un significato definitivo. E la pace permanente, immutevole, fra popoli e individui, nella storia non esiste. La stabilità attinge alla lettura di un futuro. Oggi, quello del Mediorient