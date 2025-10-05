Gli elettori, trump e il volere di dio

Il cristianesimo Maga non ha nulla di evangelico

Eugenio Mazzarella
05 ottobre 2025 • 20:46Aggiornato, 05 ottobre 2025 • 20:46

Oltre un terzo degli americani pensa che l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca faccia parte di un piano divino. Negli Usa la religione rischia di diventare l’infrastrutturazione ideologica sub specie religiosa di una società in declino verso l’individualismo della solitudine Duemila anni dopo la scelta per Barabba, un modo di sdoganare di nuovo il messianesimo etnico nazionale biblico con un uso blasfemo del vangelo

Oltre un terzo degli americani pensa che l’elezione alla Casa Bianca di Donald Trump faccia parte di un piano divino. Il dato emerge da un sondaggio del Pew Research Center sul peso della religione rispetto alle scelte politiche dei cittadini. Un dato che impressiona, nonostante sia temperato dal fatto che gli stessi intervistati solo in parte ne traggono la conseguenza di un’approvazione a priori delle sue politiche, e che il 63 per cento non pensa che la divinità abbia avuto un ruolo nella sua

Eugenio Mazzarella

Insegna filosofia teoretica all’Università Federico II. È stato preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ateneo friedericiano e deputato al Parlamento nella XVI legislatura. Tra le sue opere Vie d’uscita. L’identità umana come programma stazionario metafisico (Il melangolo, Genova 2004); L’uomo che deve rimanere. La smoralizzazione del mondo (Quodlibet, Macerata 2017); Sacralità e vita (Guida, Napoli 1998); Vita politica valori (Guida, Napoli 2010) e la raccolta di poesie Anima madre (ArtstudioPaparo, Napoli 2015). Con Neri Pozza ha pubblicato Il mondo nell’abisso. Heidegger e i Quaderni neri (2019).

