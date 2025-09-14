Nel discorso sullo stato dell’Unione della presedente della Commissione Ue c’è la completa rimozione di ciò che l’Europa dovrebbe rivendicare fieramente della propria storia. Ma più che un adolescente che giunge alla maggiore età e rivendica di fare come vuole, l’Europa somiglia a un genitore che improvvisamente si ritrova solo perché il figlio per cui ha vissuto per decenni si trasferisce lontano e non lo chiama nemmeno più al telefono per sapere come sta
Il discorso di Von der Leyen segna la crisi di mezza età dell’Europa
14 settembre 2025 • 15:30
Nel discorso sullo stato dell’Unione della presedente della Commissione Ue c’è la completa rimozione di ciò che l’Europa dovrebbe rivendicare fieramente della propria storia. Ma più che un adolescente che giunge alla maggiore età e rivendica di fare come vuole, l’Europa somiglia a un genitore che improvvisamente si ritrova solo perché il figlio per cui ha vissuto per decenni si trasferisce lontano e non lo chiama nemmeno più al telefono per sapere come sta