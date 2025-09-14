Nel discorso sullo stato dell’Unione della presedente della Commissione Ue c’è la completa rimozione di ciò che l’Europa dovrebbe rivendicare fieramente della propria storia. Ma più che un adolescente che giunge alla maggiore età e rivendica di fare come vuole, l’Europa somiglia a un genitore che improvvisamente si ritrova solo perché il figlio per cui ha vissuto per decenni si trasferisce lontano e non lo chiama nemmeno più al telefono per sapere come sta

Il discorso sullo stato dell’Unione di Ursula von der Leyen è stato già oggetto di interessanti approfondimenti, ma val la pena ritornarci, se non altro perché lascia intuire molto sugli orientamenti – e soprattutto sule rimozioni – culturali che orientano l’attuale governance europea.

Cominciamo col dire che il riferimento programmatico essenziale – l’obiettivo che giustifica tutte le scelte concrete che vengono evocate – è curiosamente in linea con uno dei passaggi fondativi della coscienza europea. Non c’è nulla di più classicamente illuminista del monito di von der Leyen, quando dice che «l’obiettivo principale è avere la libertà e il potere di scrivere da soli il nostro destino».

Più di due secoli fa lo aveva già suggerito Kant: l’illuminismo è uscire dallo stato di minorità. Diventare finalmente adulti, essere in grado di vivere in autonomia. Questo è illuminismo, cioè Europa. Ovviamente questa somiglianza è un imbroglio, ma smascherarlo è importante per comprendere la debolezza dell’idea di Europa che emerge in quel discorso.

Come un cinquantenne su Tinder

Se ci pensiamo, l’Europa non è un bambino che è finalmente diventato grande e può uscire dalla sottomissione nei confronti degli adulti che l’hanno protetta finora. O meglio, dal dopoguerra ad oggi non c’è dubbio che il rapporto tra Stati Uniti ed Europa sia stato di dipendenza e anche di sottomissione. Dunque l’urgenza di pensare finalmente a sé stessi in autonomia è comprensibile.

Dove sta il problema? Il problema sta che, più che un adolescente che giunge alla maggiore età e rivendica di fare come vuole, l’Europa somiglia a un genitore che improvvisamente si ritrova solo perché il figlio per cui ha vissuto per decenni si trasferisce lontano e non lo chiama nemmeno più al telefono per sapere come sta.

Non è la solitudine del figlio quella dell’Europa, ma la solitudine del genitore quando il figlio non lo considera più. Come è noto, è molto più traumatico per un genitore accettare di tornare autonomo dal proprio figlio che per un figlio rivendicare l’autonomia dal proprio genitore.

Con una battuta, direi che l’Europa di von der Leyen rivendica un futuro di autonomia immaginandosi ancora giovane, mentre l’unica autonomia che gli rimane è quella degli anziani. Come quegli adulti che a cinquant’anni si vestono da ventenni e corteggiano le donne più giovani sui social, così è lo stato dell’Unione. Un tentativo disperato di non fare i conti con la propria età, dimenticando volutamente i tratti caratteristici della propria storia per illudersi di poter combattere con le stesse armi dei giovani. Che sono fondamentalmente due: il potere e la tecnica. Mi sembrano le parole chiave di un’Europa in stato confusionale rispetto a se stessa.

Von der Leyen sa perfettamente cosa è stata l’Europa finora: «Un progetto di pace». Ma purtroppo «la verità è che il mondo odierno non fa sconti» e «non si può più vivere di nostalgia». Mi sembrano esattamente le formule dei miei amici in crisi di mezza età quando cercano di giustificare la loro iscrizione su Tinder, solo che qui parliamo dell’identità europea. E dunque ci tocca ringiovanire e cambiare identità, per non sembrare patetici e inattuali.

Lo smarrimento culturale

Cosa sostituisce il progetto di pace che era l’Europa? Scrive von der Leyen: «Si profila uno scontro per un nuovo ordine mondiale fondato sul potere». Ciò che sostituisce la pace è il ritorno alla forza come unico criterio possibile per i rapporti internazionali. Ma la storia dell’Europa non è la presa di consapevolezza (tragica) del fatto che il potere non possa più essere l’unico criterio che ordina il mondo?

E come possiamo diventare adulti e guadagnare autonomia, in un «nuovo ordine mondiale fondato sul potere»? Qui il punto fondamentale dello smarrimento culturale dell’Europa. Perché in von der Leyen c’è la completa rimozione di ciò che l’Europa dovrebbe rivendicare fieramente della propria storia. Non c’è più nessun riferimento al sapere, alla cultura, alla ragione non strumentale. O meglio, l’unica razionalità che rimane è quella che produce armi, che è funzionale alla potenza distruttrice, che si misura sul profitto economico. Non c’è più sviluppo umano, ma solo sviluppo tecnologico. L’unica razionalità che resta è quella strumentale e tecnica.

Tutto il resto – cioè l’altra storia culturale dell’Europa – non conta più, può al massimo essere oggetto di nostalgia. Così non ci resta che riarmarci e contendere agli imperi più giovani il potere mondiale combattendo con le loro stesse armi, vestendoci come loro.

Ma chi è più patetico, l’adulto che fa i conti con la propria età e anche con la solitudine o quello che s’illude di poter mostrare gli stessi muscoli dei ventenni che lo stanno mettendo da parte? L’Europa non deve inventarsi, deve re-inventarsi. Non è detto che abbia una storia davanti a sé, mentre è certo che abbia una lunga storia dietro di sé.

