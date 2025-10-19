Il fantasma dell’antisemitismo e il coraggio della verità

true false

Il fantasma dell’antisemitismo è il dispositivo di legittimazione dei nuovi progetti autoritari. Che si autodefiniscono democratici non perché rispettano i diritti umani ma perché proibiscono per legge di dire la verità, se questa verità è scomoda e riguarda nientedimeno che le politiche del governo israeliano. Eppure l’antisemitismo è stato anche questo: una guerra contro la memoria, un progressivo scivolamento verso un regime di potere che ha negato l’evidenza della verità