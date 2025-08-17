La pace senza vincitori è un esercizio difficile. La storia ne è testimone. Quel che emerge dal vertice é l’esemplificazione della debolezza del piano di Trump basato sulle concessioni preventive e sull’illusione che le relazioni personali possano sostituire la dura realtà della politica di potenza. Una diplomazia senza pressione concreta, militare ed economica, rischia di essere sterile o addirittura controproducente
Il gioco spietato dopo il summit: piegare Zelensky al compromesso
17 agosto 2025 • 20:35
La pace senza vincitori è un esercizio difficile. La storia ne è testimone. Quel che emerge dal vertice é l’esemplificazione della debolezza del piano di Trump basato sulle concessioni preventive e sull’illusione che le relazioni personali possano sostituire la dura realtà della politica di potenza. Una diplomazia senza pressione concreta, militare ed economica, rischia di essere sterile o addirittura controproducente