La pace senza vincitori è un esercizio difficile. La storia ne è testimone. Quel che emerge dal vertice é l’esemplificazione della debolezza del piano di Trump basato sulle concessioni preventive e sull’illusione che le relazioni personali possano sostituire la dura realtà della politica di potenza. Una diplomazia senza pressione concreta, militare ed economica, rischia di essere sterile o addirittura controproducente

La pace senza vincitori è un esercizio difficile. La storia ne è testimone. Woodrow Wilson ha impiegato quasi due anni per negoziare la fine della prima guerra mondiale, a cui è arrivato grazie alla vittoria degli Alleati avvenuta nel frattempo sul campo; ne servirono invece oltre due agli americani per siglare la fine della guerra di Corea; e furono necessari a Kissinger e Nixon ben tre anni e mezzo di negoziazioni per terminare la Guerra del Vietnam.

Le trattative sono sempre fatte di sali e scendi in cui la bilancia si sposta da una parte all’altra. Dopo il summit di Ferragosto in Alaska il piatto pende a favore del presidente russo.

Putin per il momento ha evitato di accettare il cessate il fuoco, è stato ricevuto con tutti gli onori da Trump che lo ha di fatto riammesso ufficialmente nel novero delle grandi potenze, ha scaricato la pressione del futuro accordo nel campo dell’Ucraina e dei suoi alleati europei, ha per ora affermato il principio per cui è opportuno prima giungere ad un accordo di pace complessivo per giungere dopo questo al cessate il fuoco e non viceversa come vorrebbero i paesi dell’alleanza atlantica. Il governo russo potrà continuare la guerra nelle prossime settimane, magari sfruttando i mesi che precedono l’inverno quando combattere e avanzare diviene più difficile.

All’apparenza, il presidente americano ha cercato di interpretare il ruolo del pacificatore, celebrando l’incontro come estremamente produttivo e promettendo aperture verso una soluzione condivisa. Tuttavia, i fatti raccontano una realtà diversa: nessuna svolta significativa è stata raggiunta, né sul piano del cessate il fuoco, né sul fronte delle sanzioni, e la sorte dell’Ucraina resta drammaticamente in bilico.

Se è vero che Trump non ha fatto concessioni palesemente favorevoli a Mosca, è altrettanto evidente che Putin è stato il principale beneficiario del summit. Il leader russo ha saputo sfruttare appieno l’occasione, moltiplicando i complimenti verso Trump senza però cedere di un millimetro sulle questioni essenziali per i suoi obiettivi politici.

Putin mostra che l’uso della forza, anche quando poco efficace come nel caso dell’invasione russa in Ucraina, è comunque sufficiente per coprire politicamente la debolezza politica, economica e militare di Mosca. La colpa di tutto ciò non va ricercata in Russia, ma in Occidente dove ogni richiamo alla guerra e alla deterrenza appaiono oramai indigeribili. È nella crisi di strategia dell’alleanza atlantica che s’infiltrano le mosse dell’autocrate russo.

Ciò che emerge da questo vertice é infatti l’esemplificazione della debolezza del piano di Trump basato sulle concessioni preventive e sull’illusione che le relazioni personali possano sostituire la dura realtà della politica di potenza. Sottovalutare Putin, confidare troppo nell’effetto “tappeto rosso” per blandire l’autocrate russo e prodigarsi in dichiarazioni distensive rischia solo di minare ulteriormente la credibilità degli Stati Uniti e degli alleati europei agli occhi dei vari avversari dell’Occidente.

Una diplomazia senza pressione concreta, militare ed economica, rischia di essere sterile o addirittura controproducente. Inoltre, il meeting in Alaska rimette al centro della scena il “problema Zelensky” ovvero fa apparire il presidente ucraino come il vero ostacolo alla pace agli occhi di una parte consistente dell’opinione pubblica internazionale. Come si può vedere dalle dichiarazioni di Trump, per quanto incoerenti, è rimasto sempre un filo rosso di insofferenza verso Zelensky, ritenuto colpevole di non voler accettare un compromesso territoriale e di pretendere eccessiva protezione dalla Nato.

Il gioco spietato da qui in avanti sarà proprio questo: piegare il presidente ucraino a un compromesso al ribasso, quantomeno sulla cessione ufficiale dei territori perduti, senza far apparire al tempo stesso Putin come grande vincitore. Qui si pone anche il dilemma per i governi europei, seguire Trump nell’operazione di realpolitik che riconosce alla Russia l’avanzata territoriale oggi e magari domani possa aprire ad ulteriori rivendicazioni sulla sovranità politica di Kiev ottenendo in cambio la soddisfazione dell’elettorato ostile alla prosecuzione della guerra oppure puntare i piedi col rischio, soprattutto politico, di dover continuare a finanziare la guerra, ibrida o diretta che sia, e la deterrenza per proteggere l’Ucraina?

D’altronde è bene aver chiaro in mente che ciò che va sotto il nome di “garanzie di sicurezza” non consiste in altro che nell’essere pronti alla guerra da oggi per intimidire le eventuali azioni russe in Europa in futuro.

Sulle ambiguità, sulle debolezze e sulle divisioni nella risposta a queste domande, oltre che sulla stanchezza compiacente degli americani, si fonda gran parte della strategia di Vladimir Putin.

© Riproduzione riservata