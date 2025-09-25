l’analisi

Il governo alchimista sui Cpr. Un’illegittimità annunciata

Migranti
Migranti
Vitalba Azzolinigiurista
25 settembre 2025 • 19:56

La Cassazione ha sottoposto alla Consulta la norma in base a cui una persona resta trattenuta per due giorni, nonostante un giudice abbia detto che il suo trattenimento è illegittimo, solo per permettere all’amministrazione di formulare un nuovo provvedimento di fermo

Cronaca di una questione di legittimità annunciata, si potrebbe dire, parafrasando il titolo del romanzo di Gabriel García Marquez. Il 4 settembre scorso, la corte di Cassazione ha sottoposto al vaglio della Corte costituzionale la disposizione in base a cui un migrante resta in stato di fermo nel centro per il rimpatrio (Cpr) anche dopo che un giudice abbia negato la convalida del fermo stesso. Questa disposizione si applica anche ai trattenimenti nel Cpr albanese. Pochi, però, hanno parlato de

Per continuare a leggere questo articolo

Vitalba Azzolinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE