Altro che banche e assicurazioni

Il governo dice di tassare chi ha di più, ma non tocca i veri ricchi e confonde le acque

Tommaso Di Tanno
10 novembre 2025 • 20:32

Per l’esecutivo è meglio prendersela con le banche che, alla fin fine, non votano, rispetto alle persone fisiche. Ed è soprattutto meglio confondere le acque mettendo insieme il patrimonio della (diffusa) piccola e media borghesia con quello dei ricchi veri

Le leggi di bilancio sono inevitabilmente caratterizzate dalla ricerca spasmodica di risorse nella consapevolezza che esse sono sempre inferiori alle necessità. Il governo, nel rimarcare i risultati della stabilità cui contribuisce oggi una manovra austera, manifesta al tempo stesso l’orgoglio di «chiedere di più a chi ha di più». Che qui vuol dire le banche e le assicurazioni. Attività certo oggi assai profittevoli; ma va detto che larghi profitti li fanno anche altri settori (prime fra tutti l

Per continuare a leggere questo articolo

Tommaso Di Tanno

Classe 1949, allievo di Augusto Fantozzi, dirige il Tax Department di Arthur Andersen di Roma nel 1981; fonda lo Studio Di Tanno Associati nel 1986. Ha insegnato Diritto Tributario in numerose università, fra le quali Roma Tor Vergata, Roma Università Europea, Siena e Cassino, nonché presso la Scuola Centrale di Polizia Tributaria e poi all’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente al Master Tributario dell’Università Bocconi, insegna, oggi, al corso di Corporate Tax Governance dell’Università Statale di Milano.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE