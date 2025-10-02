Il Medio Oriente neocoloniale del piano Trump

true false

Le contraddizioni, le (deliberate) ambiguità e i potenziali cortocircuiti dell’accordo sono plurimi: non sappiamo se Hamas e la destra israeliana siano disposti ad accettarlo, la tante opacità lasciano margini d’interpretazione assai discrezionali. E nulla si dice del futuro della Cisgiordania, il vero convitato di pietra di questo progetto

È un piano vago, ambizioso e forse non molto realistico, quello negoziato da Trump e Netanyahu. Che punta non solo a risolvere la questione di Gaza, ma anche a ridisegnare gli interi equilibri mediorientali. Quali sono gli obiettivi del presidente statunitense? Quali le matrici – strategiche, politiche e ideologiche – del progetto annunciato a Washington lunedì scorso? Quali, infine, i suoi limiti evidenti e i suoi potenziali cortocircuiti? La matrice primaria dell’iniziativa diplomatica statuni