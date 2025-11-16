Il mondo è cambiato, ma il fuoco amico del centro sinistra non se ne è accorto

true false

Mi stupisce sempre la sindrome di Tafazzi del centro sinistra che, in alcuni periodi, dà luogo a una vera e propria guerra intestina. Ditemi voi se questo non è fuoco amico: minimizzare la manovra economica del governo per ridicolizzare le controproposte dell’opposizione. Ma basta spegnere i talk-show della politica per accorgersi che niente di tutto quel che c’era ha resistito allo sfarinamento sociale di questi decenni. Il mondo è cambiato e il disco rotto del fuoco amico non sembra volersene accorgere

Dovrei averci fatto l’abitudine, invece mi stupisce sempre la sindrome di Tafazzi del centro sinistra che, in alcuni periodi, dà luogo a una vera e propria guerra intestina. Una faida tra bande che fanno e disfanno le maggioranze interne e confermano o revocano gli appoggi alla attuale segretaria con una leggerezza che sfiora l’inettitudine. Ma il punto è proprio questo: la contraddizione “storica” di tanti dirigenti politici di primo piano che c’erano già prima che ci fosse il Pd e che, a quant