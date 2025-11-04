Il mondo Maga e Israele: lo scisma dei neocon

true false

Al summit della Republican Jewish Coaltion è andata in scena la spaccatura, sempre più profonda, che impatta sui rapporti tra il mondo Maga e il partito repubblicano a proposito della postura nei confronti dello Stato d’Israele. Da una parte, i neocon evangelici, dall’altra i paleoconservatori come Nick Fuentes e Tucker Carlson, sempre più insofferenti sulla politica Usa verso Tel Aviv

La Republican Jewish Coalition (Rjc), organizzazione politica fondata nel 1985, ha tenuto negli ultimi giorni il suo summit annuale per celebrare i 40 anni dalla sua fondazione. L’obiettivo della Rjc è quello di promuovere e sostenere gli ebrei repubblicani e rafforzare i legami tra la comunità ebraica americana e i leader del Partito repubblicano. In numerosi interventi del summit è stata sottolineata la rilevanza della faglia, sempre più profonda, che impatta sui rapporti tra il mondo Maga e i