il commento

Il Nobel a Trump? Solo in un mondo al contrario

L'account ufficiale dell'ufficio del Primo Ministro israeliano in inglese ha postato su X un messaggio a sostegno del premio Nobel per la pace a Donald Trump. \\\"Date al presidente Trump il premio Nobel: se lo merita!\\\"
L'account ufficiale dell'ufficio del Primo Ministro israeliano in inglese ha postato su X un messaggio a sostegno del premio Nobel per la pace a Donald Trump. "Date al presidente Trump il premio Nobel: se lo merita!"
Gigi Riva
10 ottobre 2025 • 07:00

Il presidente Usa vuole pazzamente il riconoscimento, lo ricorda ad ogni occasione come se gli fosse dovuto in una sorta di gara contro il suo predecessore Obama. A parte che s’intesta a vanvera la fine di vari conflitti, rimane l'uomo più divisivo del pianeta, quello che grazia i golpisti, manda l'esercito nelle città governate dai liberal, se la intende con le dittature più cruente e mina le basi della democrazia americana

È davvero stupefacente, oltre che largamente insensata, la corsa turibolante di politici devoti e media compiacenti a sostegno dell’idea che Donald Trump ottenga il premio Nobel per la pace. E subito, il più in fretta possibile. Cosa che appare fuori dalla realtà. Oltre al profilo discutibile del personaggio, c’è la tempistica che gli gioca contro. L’ultima riunione del comitato norvegese che lo attribuisce si è tenuta lunedì scorso, prima del (flebilissimo) accordo per la prima fase di un event

Per continuare a leggere questo articolo

Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE