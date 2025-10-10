Il Nobel a Trump? Solo in un mondo al contrario

true false

Il presidente Usa vuole pazzamente il riconoscimento, lo ricorda ad ogni occasione come se gli fosse dovuto in una sorta di gara contro il suo predecessore Obama. A parte che s’intesta a vanvera la fine di vari conflitti, rimane l'uomo più divisivo del pianeta, quello che grazia i golpisti, manda l'esercito nelle città governate dai liberal, se la intende con le dittature più cruente e mina le basi della democrazia americana

È davvero stupefacente, oltre che largamente insensata, la corsa turibolante di politici devoti e media compiacenti a sostegno dell’idea che Donald Trump ottenga il premio Nobel per la pace. E subito, il più in fretta possibile. Cosa che appare fuori dalla realtà. Oltre al profilo discutibile del personaggio, c’è la tempistica che gli gioca contro. L’ultima riunione del comitato norvegese che lo attribuisce si è tenuta lunedì scorso, prima del (flebilissimo) accordo per la prima fase di un event