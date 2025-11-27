Il privato è ormai dominante: la sanità “americanizzata”

true false

In sanità, sotto l’etichetta di “privato” convivono realtà, profit e non-profit, con differente propensione a bilanciare la generazione di profitti con la tutela della salute: erogatori di servizi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, investitori (fondi di investimento, assicurazioni, gruppi bancari, società di capitali), terzi paganti (fondi sanitari, assicurazioni), soggetti che stipulano partenariati pubblico-privato con Regioni e Aziende Sanitarie. In un ecosistema di soggetti privati c