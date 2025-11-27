Il privato è ormai dominante: la sanità “americanizzata”

Esiste davvero un piano occulto per smantellare il Servizio sanitario nazionale, visto che ogni governo ribadisce la volontà di difenderlo? Non serve un complotto per spiegare il progressivo indebolimento della sanità pubblica, perpetrato da tutti gli esecutivi nell’arco di oltre 15 anni, a spianare la strada a una privatizzazione silenziosa ma inesorabile del Ssn. E i numeri non mentono mai
In sanità, sotto l’etichetta di “privato” convivono realtà, profit e non-profit, con differente propensione a bilanciare la generazione di profitti con la tutela della salute: erogatori di servizi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, investitori (fondi di investimento, assicurazioni, gruppi bancari, società di capitali), terzi paganti (fondi sanitari, assicurazioni), soggetti che stipulano partenariati pubblico-privato con Regioni e Aziende Sanitarie. In un ecosistema di soggetti privati c