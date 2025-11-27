Commenti

Il privato è ormai dominante: la sanità “americanizzata”

Nino Cartabellottamedico
27 novembre 2025 • 20:43

Esiste davvero un piano occulto per smantellare il Servizio sanitario nazionale, visto che ogni governo ribadisce la volontà di difenderlo? Non serve un complotto per spiegare il progressivo indebolimento della sanità pubblica, perpetrato da tutti gli esecutivi nell’arco di oltre 15 anni, a spianare la strada a una privatizzazione silenziosa ma inesorabile del Ssn. E i numeri non mentono mai

In sanità, sotto l’etichetta di “privato” convivono realtà, profit e non-profit, con differente propensione a bilanciare la generazione di profitti con la tutela della salute: erogatori di servizi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, investitori (fondi di investimento, assicurazioni, gruppi bancari, società di capitali), terzi paganti (fondi sanitari, assicurazioni), soggetti che stipulano partenariati pubblico-privato con Regioni e Aziende Sanitarie. In un ecosistema di soggetti privati c

Specializzato in Gastroenterologia e in Medicina Interna, nel 1996 ha fondato il Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE), con l’obiettivo di diffondere in Italia l’evidence—based medicine. Dopo 15 anni di attività nazionali e internazionali, nel 2010 ha promosso la costituzione della Fondazione GIMBE, di cui è presidente.

