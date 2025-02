Dunque la “coalizione degli invitati” non è diventata – almeno per ora – la “coalizione dei volontari” di cui si parla ormai da qualche tempo: i sei capi di stato e di governo europei invitati da Emmanuel Macron a Parigi (assieme a Mark Rutte, Ursula von der Leyen e Antonio Costa) per discutere di come rispondere all’”elettroshock” prodotto negli ultimi giorni dal team Trump sull’Ucraina non si sono accordati sul possibile invio di una “reassurance force” (le parole sono sempre di Macron) a puntellare un eventuale armistizio fra Kiev e Mosca.

Gli europei si sono divisi fra chi ha ritenuto l’ipotesi prematura (Donald Tusk) e perfino inopportuna (Olaf Scholz), chi la considera inefficace (Giorgia Meloni), e chi invece (Keir Starmer) si è già detto disposto a impegnarvisi. Accordo c’è stato invece nel ribadire a Washington che nessuna intesa sul conflitto in corso sarà possibile e gestibile senza il coinvolgimento diretto dell’Ucraina e dell’”Europa”, dove “Europa” significa allo stesso tempo più (con Londra) e meno dell’Ue, che pure è stata finora il maggior donatore di aiuti finanziari a Kiev.

A Parigi Ursula von der Leyen ha anche riaffermato – in attesa della riunione dell’Ecofin di questa settimana – che, per incentivare il necessario aumento degli investimenti sulla difesa a livello nazionale, l’Unione applicherà la liberatoria (“escape clause”) del Patto di stabilità, una condicio sine qua non per paesi come Italia, Spagna e Portogallo, che ancora stentano a rispettare l’ormai vecchio target del 2 per cento del Pil.

Non è chiaro se e quanto la delegazione americana che ha appena incontrato Lavrov a Riad terrà conto della posizione europea (o ucraina). Va anche detto però che, al momento, riesce difficile trovare interlocutori disponibili e credibili attorno a Trump: a parte le esternazioni del presidente (e le varie interpretazioni che ne hanno dato Hegseth a Bruxelles, Vance e Kellogg a Monaco, e Rubio a Tel Aviv), l’impressione è che nessuno di loro sia del tutto al corrente del “piano” di pace, nonostante le concessioni che l’amministrazione sembra aver già fatto a Putin.

Se è tipico dello stile di Trump lanciare ballon d’essai dirompenti per occupare lo spazio mediatico, spiazzare amici e nemici, e poi valutarne gli effetti, il fatto che i contatti con Mosca siano stati tenuti dall’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff sembra confermare sia la caoticità dell’intero processo – che una vecchia volpe come Lavrov non mancherà di sfruttare a proprio vantaggio – che il suo bizzarro intreccio con l’altra iniziativa di “pace” dell’amministrazione (su cui peraltro le divergenze fra americani ed europei sono altrettanto forti). Un tempo, in effetti, questi negoziati si sarebbero tenuti a Ginevra, non a Riad...

Priorità diverse

La “coalizione degli invitati”, per parte sua, comprende sì gli attori che possono fare la differenza in Europa – senza rischiare di venir bloccati dal vincolo di una unanimità al momento non immaginabile, nell’Ue come nella Nato – ma riflette anche situazioni e priorità diverse. Emmanuel Macron si è voluto presentare di nuovo come il promotore di un’iniziativa europea, ma è difficile pensare che la sua fragilissima non-maggioranza possa assumere una leadership strategica sull’Ucraina.

La Germania vota domenica, e molto dipenderà dai colori della coalizione che uscirà dalle urne. La Polonia ha raddoppiato le proprie spese per la difesa in tre anni ma non intende andare in prima linea, soprattutto in assenza di garanzie americane. E Giorgia Meloni preferisce non esporsi in quella che potrebbe diventare una polemica acrimoniosa fra le due sponde dell’Atlantico, oltre che una fonte di divisione all’interno della sua maggioranza, anche al prezzo di lasciare a Keir Starmer – che visiterà Trump la settimana prossima – il possibile ruolo di mediatore (o forse meglio di interprete) fra l’”Europa” e Washington.

Su tutto ciò pesa un’altra incognita non da poco: se la “pace” in discussione a Riad si tradurrà in un armistizio fragile e temporaneo (come nel Medio Oriente) o in un’intesa più generale sull’architettura della sicurezza in Europa (come vorrebbe invece Mosca). È anche per questo che europei e ucraini vogliono essere attorno al tavolo, e non sul menu.

