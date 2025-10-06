Il San Francesco day. Tutti i costi nascosti di una nuova festività

true false

Il 4 ottobre sarà di nuovo festa nazionale, dopo che nel 1977 era stata soppressa per «la negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende che dei pubblici uffici». La giornata dedicata a San Francesco d’Assisi tornerà dal 2026, in coincidenza con l’ottavo centenario della morte del santo. Il primo anno non sarà molto evidente, perché il 4 ottobre cadrà di domenica. L’effetto si sentirà dal 2027. Il punto è capire cosa comporta un nuovo giorno rosso sul calendario. Perché il valore simbol