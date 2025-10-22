Il sovranismo mondiale degli Usa, la grande illusione di Trump

true false

Sì, c’è una visione di politica estera del tycoon: è rozza, semplicistica, ma i suoi obiettivi sono ben delineati. Ma altrettanto chiari sono i suoi limiti, i suoi cortocircuiti: la pretesa di una maggiore indipendenza “sovrana”, che va a sbattere tutti i giorni contro la realtà dei fatti, la delimitazione della capacità d'azione altrui (vedi ai capitoli Ucraina e Medio Oriente) e l’ideologia che mina finanche gli interessi

Donald Trump ha una visione di politica estera? Una grand strategy che ne riassume categorie, logiche, obiettivi e mezzi? Quali sono i suoi tratti e quali le sue contraddizioni e limiti, per come peraltro questi ultimi si stanno manifestando in tanti teatri dell’azione internazionale degli Usa, a partire ovviamente da quello ucraino? Alla prime due domande non si può che rispondere affermativamente. Quelle di Trump sono una visione e una strategia basiche, finanche rozze, ma chiaramente delineat