Confesso di non essermi troppo scandalizzato di fronte alla denigrazione del Manifesto di Ventotene da parte di Giorgia Meloni. Superato il disgusto iniziale, l’ho trovata anzi molto utile, per più motivi.

Alcuni sono interni allo stato dell’arte di un governo che ci sta portando sull’orlo di una recessione democratica senza precedenti. Il modo scomposto con cui Meloni ha trattato quelle pagine storiche ha rivelato con ancora più chiarezza ciò che vorrebbe dire (ma non può, per non cadere nel vilipendio) anche della nostra Costituzione.

Non che questo la inibisca; purtroppo s’impegna benissimo a fare ciò che non può dire: disprezzare la Costituzione tramite le sue riforme.

Il suo disprezzo per Ventotene può così esser interpretato come un tic, un sintomo del disprezzo ideologico verso tutto ciò che è eredità dell’antifascismo. Credo però che siamo cascati nella sua trappola: ci siamo scandalizzati perché una nostalgica del fascismo esprime il suo disappunto verso un testo antifascista e non l’abbiamo incalzata sul dato politico più preoccupante: che la sua posizione è tanto incerta quanto è grave la situazione attuale.

Intendiamoci, Meloni sa con chiarezza cosa vuole: se il Manifesto di Ventotene mirava a «un’Europa libera e unita», Meloni punta a «un’Europa serva e disunita». Asservita alle politiche trumpiane e ridotta a un tavolo di discussione tra nazionalismi vari. Il punto è come tutto questo si possa attuare, negli equilibri attuali sia interni al governo sia europei. Meloni non lo sa, per questo ci costringe alla caciara.

Troppe Europe

Vengo però ai motivi più propriamente europei per cui quella scenetta può essere istruttiva. La mia tesi è che lo scenario complessivo che si sta delineando è una sorta di “balcanizzazione dell’Europa”. Non so se l’immagine sia del tutto corretta (oltretutto fa riferimento a una regione che, quanto a tensioni nazionalistiche, nel disinteresse generale sta nuovamente superando i livelli di guardia), ma certamente rende l’idea di una confusione che è sia politica sia culturale.

Dal punto di vista politico questa balcanizzazione si vede nell’ordine sparso di tutti gli attori: Meloni fa il cane da guardia di Donald Trump, la Germania pensa a sé stessa e al proprio riarmo, Ursula von der Leyen cura gli interessi economici delle grandi imprese della difesa (prevalentemente americane), il premier di un paese che è uscito recentemente dall’Ue pretende di guidarne le scelte… insomma, anche politicamente non c’è una sola Europa, ma troppe e spesso in contraddizione tra loro.

Ma la vera balcanizzazione è soprattutto culturale: quante idee di Europa ci sono in questo momento in Europa? Questo tragicomico ordine sparso rende plasticamente manifesto quanto poca Europa siamo riusciti a rendere patrimonio comune delle nostre culture.

I modelli

Certo, c’è un primo conflitto che concerne il futuro dell’Europa e che mi pare ancora quello determinante: quello tra modello confederale e modello federale. L’ottimismo europeo ci ha portato per decenni a credere che il federalismo fosse l’obiettivo comune della costruzione europea.

Adesso sappiamo che non è affatto così e che buona parte dei leader europei non hanno alcuna intenzione di elevarsi al di là dei confini degli stati nazione. Ma accanto a questo conflitto ce ne sono tanti altri e tutti determinanti rispetto a ciò che i cittadini d’Europa penseranno dell’Europa che verrà (o non verrà).

Per fare solo un esempio, dal mio punto di vista i contenuti che Von der Leyen sta portando avanti in queste settimane non hanno alcuna continuità con ciò che ho sempre ritenuto essere l’identità culturale dell’Europa. Un progetto non solo federalista, ma che dovrebbe fondarsi anche sul rispetto dei diritti di tutti e non solo di alcuni e sul ripudio della guerra per risolvere le controversie internazionali.

Ecco, quello a cui assisto non è soltanto il rovesciamento dell’idea di difesa comune nel progetto di riarmo nazionale, ma è anche una proposta di legge sulla migrazione che imita e addirittura peggiora lo schema “deportativo” inventato dal governo italiano. L’Europa che non solo nobilita un progetto che è uno sfregio ai diritti fondamentali ma addirittura lo innalza a buona pratica.

Non solo: in questi giorni non ho sentito che timidi balbettii da parte dell’Ue sulla strage di innocenti che di nuovo è ricominciata a Gaza. Di fronte a centinaia di bambini uccisi in pochi giorni, l’Europa sceglie il silenzio, confermandosi campione non di coerenza ma di doppio standard: difendendo orgogliosamente la libertà di alcuni e ignorando ostinatamente la perdita della libertà di altri.

Grande è la confusione sotto il sole. Nessuna mitizzazione dell’Europa ci salverà, ma solo la capacità di far valere le ragioni culturali e ideali di certe scelte, in tempi in cui tali ragioni sembrano decisamente fuori moda.

