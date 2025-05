Colpa di quelli che c’erano prima, cioè Mittal. Colpa dei magistrati. Colpa delle norme ambientali troppo severe. Sempre più simile a John Belushi alle prese con la fidanzata tradita nell’indimenticabile scena dei Blues Brothers, il ministro Adolfo Urso non sa più che dire per giustificare la sua fallimentare gestione della vicenda Ilva, sprofondata in una crisi che mai come ora rischia di trasformarsi in un gigantesco disastro industriale.

«Finalmente vediamo una prospettiva concreta e duratura», si sbilanciò Urso a fine marzo, quando la cordata guidata da Baku Steel, controllata dal governo azero, si aggiudicò l’esclusiva per trattare l’acquisto dell’acciaieria in amministrazione straordinaria. In realtà, a due mesi da quell’incauto annuncio, nessuno è disposto a scommettere che la vendita vada davvero in porto prima del prossimo autunno, mentre si ingrossano le file dei pessimisti, di quanti cioè ritengono che il negoziato si concluderà con un nulla di fatto.

Stallo azero

Le indiscrezioni di queste ore sulle nuove garanzie richieste da Baku Steel, in merito, per esempio, alla sostenibilità delle prescrizioni ambientali e al sostegno finanziario di Roma al rilancio degli impianti, non fanno che confermare le perplessità espresse da molti esperti quando fu reso noto l’accordo preliminare con gli azeri.

Messo alle strette dall’urgenza di imprimere una svolta a una vicenda che si trascina da oltre un decennio, e certo non per colpa esclusiva di questa maggioranza, il governo si è affrettato a dare luce verde a un’offerta che fin da subito appariva sospesa su un mare di incognite. Prima tra tutte, quella sulla sua consistenza finanziaria.

Secondo quanto è emerso nelle settimane scorse, Baku Steel sarebbe stata pronta a mettere sul piatto un miliardo di euro. Una somma già in partenza inadeguata ad assicurare un futuro all’Ilva, e che ora si sarebbe ridotta a soli 500 milioni per via dei dubbi formulati dal gruppo azero sul valore del magazzino da acquisire.

Intanto il tempo scorre inesorabile, e dopo l’incendio che un paio di settimane fa ha messo fuori uso uno dei due altoforni, con conseguente, inevitabile, sequestro dell’impianto da parte della procura di Taranto, le prospettive si fanno sempre più incerte. Visto che solo uno dei quattro altoforni è ancora in funzione, la cassa integrazione è stata estesa ad altri mille lavoratori. Al momento, su un totale di 10mila, sono circa 4mila i dipendenti in Cig, ma potrebbero presto diventare 5mila, come temono i sindacati.

Una domanda

L’obiettivo dei 4 milioni di tonnellate di acciaio da produrre entro fine anno è ormai irraggiungibile, ma a breve si rischia il blocco totale, perché la liquidità aziendale è al lumicino. Ci sono soldi in cassa fino a giugno, poi il governo dovrà intervenire con nuovi finanziamenti. «La situazione è gravissima, se non definitivamente compromessa», queste le parole attribuite al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che mercoledì ha aperto il tavolo di confronto tra sindacati e governo a Palazzo Chigi. Un confronto che si è chiuso con un rinvio a lunedì prossimo perché l’esecutivo non era in grado di offrire nessun tipo di rassicurazione alla controparte.

Riassumendo: la trattativa con gli azeri si è impantanata, l’autonomia finanziaria è a rischio, e con questa anche la continuità aziendale. Difficile immaginare uno scenario peggiore. Non sorprende, allora, che l’ipotesi della nazionalizzazione trovi sempre maggiori consensi, e non solo tra i sindacalisti e i partiti d’opposizione. Anche un editoriale del Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, nei giorni scorsi ha aperto a questa prospettiva. Se davvero il rilancio dell’acciaieria costerà almeno 5 miliardi, e i presunti acquirenti non sono disposti a investire più di 500 milioni, al massimo un miliardo, che senso ha lasciare agli azeri il controllo se sarà lo Stato a farsi carico del risanamento?

Urso, prima o poi, dovrà trovare le parole per rispondere a questa domanda. Non c’è più tempo per lo scaricabarile. Sempre ammesso che il governo sedicente sovranista abbia davvero intenzione di mantenere un presidio nazionale nella produzione di acciaio.

