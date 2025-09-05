In uno scambio catturato da un microfono acceso, i leader di Russia e Cina sono stati sentiti parlare di temi quasi fantascientifici: trapianti continui di organi, persone che «possono vivere sempre più giovani e persino raggiungere l'immortalità»

Come spesso accade, sprazzi di verità possono annidarsi nelle intercapedini. In questo caso in uno scambio che viene catturato da un microfono lasciato acceso. Vladimir Putin e Xi Jinping conversano amabilmente e le parole di Putin sembrano delineare una visione che qualche anno fa avremmo potuto trovare in un romanzo di fantascienza: «Con lo sviluppo della biotecnologia, gli organi umani possono essere continuamente trapiantati. Le persone possono vivere sempre più giovani, e persino raggiungere l'immortalità».

Guardando a quanto accade nel mondo e agli interlocutori, non si tratta soltanto di una speculazione scientifica, ma potrebbe in realtà essere la rivelazione involontaria di una credenza che va diffondendosi, soprattutto in alcuni circoli, fino ad assumere le sembianze di una vera e propria religione del transumanesimo.

Tecno-soluzionismo

La “risolvibilità” del problema dell’invecchiamento (e della morte) modifica il destino della condizione umana e rappresenta un classico esempio di tecno-soluzionismo utile a giustificare i massicci investimenti necessari a perseguire un obiettivo ormai reso esplicito. Tale inquadramento si focalizza sulla natura prettamente materiale dell’uomo, rendendolo un hardware difettoso che può essere aggiornato e modificato.

Così facendo esclude il tema dell’anima e le problematiche metafisiche tipiche delle religioni tradizionali. Il soggetto viene allora definito come pura informazione che può essere modificata, aggiornata e manipolata in base ai progressi della scienza.

La centralità dei dati nelle innovazioni tecnologiche recenti va vista anche in questa prospettiva. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma portato dalla transizione digitale che promette di influenzare profondamente i rapporti tra politica, religione e dimensione normativa. La promessa di salvezza di questa religione non è però ultraterrena con la trascendenza dell’anima dopo la morte del corpo.

In questo caso il peccato originale appare essere insito nella fragilità della biologia umana. Malattia, vecchiaia e morte devono essere sconfitte per raggiungere il paradiso terrestre dell’immortalità con il ricorso alle innovazioni della scienza. È anche il contesto in cui vengono fatte tali affermazioni a dover far riflettere.

Opzioni autoritarie

Essendo i progetti transumanisti soluzioni a lungo termine che necessitano di investimenti notevoli, mal si adattano alle strutture democratiche di stati con priorità mutevoli e necessità di convincere i cittadini della necessità di investimenti di cui beneficerebbero, molto probabilmente, solo poche persone. Soluzioni autoritarie senza necessità di intermediazioni politiche appaiono essere molto più adatte per tali sviluppi.

Non è un caso se, anche negli Stati Uniti, un alfiere del tecno-feudalesimo come Peter Thiel abbia più volte espresso sentimenti anti-democratici e inquadrato la rivoluzione tecnologica in una dimensione apocalittica. Proprio negli Stati Uniti sono numerosi i cavalieri del tecno-feudalesimo che hanno deciso di investire in aziende tecnologiche impegnate a decifrare e invertire il processo di invecchiamento: lo fanno Jeff Bezos e Yuri Milner con Altos Labs, Peter Thiel e Jeff Bezos sostengono anche Unity Biotechnology e Sam Alman di Open AI finanzia Retro Biosciences.

Ai sacerdoti della Silicon Valley ora si aggiungono anche Vladimir Putin e Xi Jinping che svelano il lato oscuro di questo nuovo credo. Tale lato si rivela come particolarmente tenebroso soprattutto in Cina dove le vittime della sperimentazione del trapianto di organi umani sono spesso le minoranze come quelle del Falun Gong e degli uiguri trattate come serbatorio di risorse biologiche. Vero e proprio agnello sacrificale di una religione che dovrebbe garantire la vita eterna ai “prescelti”.

Si assiste, in buona sostanza, alla diffusione di uno gnosticimo tecnologico che differenzia tra “salvati” e “sommersi”. Il transumanesimo, se incarnato in una dimensione autoritaria, cessa di essere una filosofia sul potenziale umano per diventare la possibile ideologia ultima del potere o del potere ultimo, quello di sconfiggere la morte. Sconfiggere la morte, il grande livellatore, può allora essere l’ambizione finale di ogni autocrate che non accetta limiti alla propria volontà e il pluralismo tipico dei regimi democratici.

Paradossale che due leader che si fanno portatori delle critiche più profonde al modello occidentale sembrino, in realtà, manifestare profondo interesse per le istanze più avanzate dell’“ideologia californiana” che dalla Silicon Valley promette di rifare il mondo.

