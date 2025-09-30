Commenti

In che mani finisce il cerino di una (possibile) pace

Davide Assael
30 settembre 2025 • 20:55

Il piano del tycoon accolto da Netanyahu fa scorgere nuovi posizionamenti tattici, che potrebbero consolidare la possibilità di una fine della guerra. Ora, parola va a Hamas, ma anche a Yair Lapid e a Benny Gantz

L’accettazione del piano Trump per porre fine alla guerra di Gaza ci fa anzitutto capire che Benjamin Netanyahu, impossibilitato a fare altro per l’opposizione dei paesi arabi (che già lo hanno portato ad archiviare i deliri propagandistici di un’annessione della Cisgiordania e il wishfull thinking di un qualche trasferimento forzato nei propri confini) ha trovato il nuovo strumento su cui puntare per presentarsi vittorioso di fronte al paese: la pace. Naturalmente, in caso Hamas accettasse, in

Davide Assael

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

