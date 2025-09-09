Senza una effettiva e significativa ristrutturazione del sistema dei partiti, il funzionamento della politica francese non migliorerà. Anzi, continuerà ad essere la palla al piede delle indispensabili riforme economiche e sociali la cui attuazione richiede una guida politica competente, affidabile, legittimata dal consenso elettorale
In Francia non è una crisi della democrazia. È la crisi dei partiti
09 settembre 2025 • 20:47
