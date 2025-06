Nel Medio Oriente, come nel resto del mondo, la pace sembra essere una prospettiva sempre più lontana.

Per troppo tempo il popolo iraniano ha pagato il prezzo della geografia del suo paese. In 46 anni di regime imposto da Khomeini, giunto in Iran con un volo Air France, il popolo è stato vittima di guerre, embarghi, limitazioni negli spostanti e un costante senso di prigionia che ha reso illegale anche ballare e cantare.

La Repubblica islamica dell’Iran è ormai delegittimata ma i bombardamenti e l’attacco del governo di Benjamin Netanyahu non colpiscono solo la “grande canaglia” del governo degli ayatollah e dei Pasdaran ma uccidono e indeboliscono un’intera popolazione che da sempre ha contrastato la dittatura anche quando il regime era individuato come un attore internazionale per promuovere accordi commerciali.

Colpiti gli attivisti

Attaccare le infrastrutture civili colpisce solamente la popolazione. Sono state distrutte le riserve di carburante di Teheran, acquedotti e strade e oggi una città di oltre 10 milioni di persone si ritrova senza acqua, cibo, benzina e vie per scappare.

Per molti è impossibile lasciare la capitale militarmente sorvegliata dalle forze del regime e bombardata dalle forze israeliane, lo è soprattutto per le tante e i tanti attivisti politici rinchiusi nel carcere di Evin per aver sostenuto e promosso il movimento Donna Vita Libertà.

Mentre il regime iraniano lancia attacchi contro Israele, intensifica anche la sua guerra interna contro il popolo iraniano che reclama libertà e diritti.

Negli ultimi giorni si è registrato un aumento degli arresti tra gli attivisti e un peggioramento immediato delle condizioni dei prigionieri politici.

Vittime di due guerre

Il popolo iraniano oggi è vittima di due guerre: la repressione del regime all’interno e l’aggressione militare di Israele, tollerata da una parte della comunità internazionale.

L’arricchimento dell’uranio non è mai stata una questione che ha interessato il popolo iraniano e non si può sacrificare l’Iran e la sua popolazione per le ambizioni esclusive del regime.

È un falso storico pensare che il governo delle guida suprema Khamenei abbia la capacità e la volontà di risolvere i conflitti interni ed esterni all’Iran.

Eppure, in questo strano spazio della storia che viviamo, dopo aver riempito le piazze urlando Donna Vita Libertà, c’è ancora chi pubblicamente, nel nostro occidente, fa fatica a riconoscere in quella martoriata regione del mondo la piena attuazione dei diritti umani e della democrazia banalizzando il conflitto in una tifoseria da stadio e mostrandosi a favore della Repubblica islamica. Questo è semplicemente vergognoso, come si può qui legittimare un regime odiato e contrastato dalla sua stessa popolazione?

I cittadini al centro

L’attacco improvviso voluto da Netanyahu, come prevenzione all’ottenimento della bomba nucleare da parte del regime islamico, è contrario alle norme del diritto consuetudinario internazionale. Sebbene nella nostra cultura abbiamo già legittimato guerre preventive, come in Iraq, questa volta la comunità internazionale non può arrogarsi il potere di promuovere la democrazia in Iran con una guerra.

La guerra mossa da Netanyahu ha altri intenti e altre necessità, e tra queste non vi è certo la promozione o il rispetto dei diritti umani. Come per il regime islamico questa guerra contribuisce a mantenere in vita il suo governo bellicista e criminale.

Come europei, dobbiamo garantire la richiesta del popolo di una transizione verso la democrazia che metta al centro i cittadini iraniani. E ancora, diventa fondamentale promuovere una de-escalation che arrivi a una cessazione immediata della guerra tra la Repubblica islamica e il governo di Israele, che colpisce e uccide i civili in entrambi i territori.

Fermiamoci tutti, questa guerra non rappresenta solo una minaccia di distruzione per l’intera popolazione del Medio Oriente ma mina le fondamenta di pace della civiltà umana. Per questo l’impegno della comunità internazionale non può essere tardivo.

Al popolo iraniano è stato ordinato di lasciare la bellissima Teheran, martoriata dalle fiamme, di rifugiarsi altrove, di trovare riparo in un momento in cui tutto sembra perduto. Nessuna dovrebbe permettere questo, l’Iran è un paese ricco di materie prime, di cultura, di vita e di amore e ha il diritto di essere libero.

Uniti in solidarietà con il popolo dell’Iran vittima dell’ingiustizia.

Per noi tutti, per la pace, per la democrazia.

Donna, vita, libertà sempre e ovunque!

