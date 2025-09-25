In Italia il potere è un virus temibile. L’antidoto? Non c’è

La ragione per cui difficilmente si potrà trovare presto un antidoto a questa democrazia malata è la stessa che ha operato da fattore patogeno: la pandemica insicurezza economica, sociale, esistenziale
In tutte le trascorse stagioni politiche, l’organismo Italia ha pressoché sempre registrato qualche disfunzione nel rapporto tra gli organi, qualche affanno nel respiro democratico, qualche miopia nella politica sociale, qualche sordità alle esigenze degli ultimi, qualche stenosi nei circuiti istituzionali, qualche acciacco che ne ha imbolsito le prestazioni. Una singola anomalia odierna, quindi, ben potrebbe rientrare nella “fisiologica patologia” che un organismo complesso può di volta in volt