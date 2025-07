Se a Palermo un tempo si diceva “sacco”, oggi a Milano si dice “rigenerazione urbana”. La latitudine ha sempre avuto un suo peso, e le parole, che a volte possono svelare ma altre volte possono nascondere, sprofondano un’Italia e ne salvano un’altra. Dire rigenerazione urbana è indiscutibilmente più elegante anche quando si costruisce un palazzo di sette piani dentro un cortile, o quando due torri – la prima alta 81 metri, la seconda 59 – si fanno spazio (e naturalmente con tutte le carte a posto) dove prima c’erano due vecchi capannoni.

La parlata in Italia può sempre confondere. A Napoli vengono volgarmente chiamate tangenti, a Milano c’è chi preferisce definirle consulenze. In Calabria c’è l’omertà, a Milano qualcuno è orgoglioso della propria discrezione. Servirebbe un traduttore, specie in queste settimane di sconci e scandali edilizi, per districarsi nei meandri delle corruzioni vere o presunte, altrimenti rischieremmo di non capire più niente e, nel migliore dei casi, accontentarci di una visione dogmatica del Paese: il bene che sta tutto da una parte e il male tutto dall’altro, i buoni su e i cattivi giù, la mafia che spadroneggia al Sud e che s’"infiltra” al Nord.

Il verbo che viene frequentemente usato è proprio questo: infiltrare. Come se i boss si fossero introdotti di nascosto in un tessuto economico e sociale vergine approfittandone e non, come hanno dimostrato le inchieste sulla ’ndrangheta in Emilia o quelle altre su Cosa Nostra in Lombardia, che abbiano trovato porte aperte e grande disponibilità dei padroni di casa nel farsi “infiltrare”.

Per evitare fraintendimenti e contenere cavillose e ingannevoli reazioni, basta farsi qualche domanda senza neanche sforzarsi tanto a cercare una risposta. Quale è la città italiana che ha riciclato più denaro proveniente dalla morfina base lavorata nelle raffinerie di Palermo degli anni Ottanta? Quale città italiana hanno individuato i boss dell’aristocrazia di Cosa Nostra – i Bontate, gli Inzerillo, i Teresi, i Graviano – per realizzare i loro migliori affari fuori dalla loro isola? Quale è la regione italiana dove le razzie della Sanità hanno superato quelle già strabilianti della Sicilia? Qual è la città italiana dove buona parte della movida è nelle mani delle cosche calabresi?

È appena quindici anni fa (gennaio 2010) che il prefetto Gian Valerio Lombardi negava l’esistenza della mafia a Milano, ed è sempre quindici anni fa (novembre 2010) che il ministro dell’Interno Roberto Maroni si scagliava contro Roberto Saviano, colpevole di avere denunciato in diretta tivù i tentativi dei capobastone emigrati di avvicinare la politica lombarda. Il meccanismo di difesa, ieri per la criminalità mafiosa come oggi per la criminalità economica, è sempre lo stesso, automatico. Indignato stupore, stizza, rabbia. Ma come osate mettere sotto scacco una città come Milano, con la sua storia, riconosciuta ormai da più di un secolo come “capitale morale”?

Torniamo sul caso Milano e sull’onda (venefica secondo coloro i quali scelgono, per le più svariate ragioni, di affondare la testa nella sabbia) che la sta travolgendo con un’indagine giudiziaria a vasto raggio su una luccicante cementificazione che si è dimenticata degli abitanti non particolarmente agiati della città.

Ma non è di chi amministra o di chi comanda a Milano che vogliamo parlare adesso, quanto piuttosto degli altri, di quei tanti milanesi che fingono che non sia accaduto nulla, che in questi anni non hanno visto niente, che s’offendono se si fa notare loro che i fatti sono fatti e non si possono sotterrare. Sono lì, sotto gli occhi di tutti. Anche di quelli che sempre più ostinatamente si voltano dall’altra parte.

C’è un’ipocrisia e c’è un negazionismo a oltranza che ricordano molto – e rieccoci a collegare ancora Milano e Palermo – i silenzi della Sicilia davanti alle vergogne più indicibili. A Milano si chiudono a riccio, si difendono attaccando, lanciano frecce al curaro contro chi osa criticarli.

Nonostante le mafie che si sono accomodate nel ventre della loro città, nonostante la Tangentopoli, nonostante quell’eredità della “Milano da bere” che ancora resiste. Così, prima o poi, anche se ad alcuni sembra proprio brutto sentirselo dire, sarà inevitabile non farne solo una questione di lingua. È troppo facile confondersi e confondere con le parole.

