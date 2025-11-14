L’asset essenziale per l’inclusione scolastica sono le alleanze educative

true false

Qual è il clima che si respira in materia di inclusione scolastica? Quali sono i fattori che realizzano una piena inclusione scolastica? Che cosa, invece, la ostacola? Come la vivono le e gli insegnanti italiani? Quanti insegnanti oggi hanno posizioni separatiste, favorevoli alle scuole e classi speciali, che minacciano la piena inclusione scolastica delle persone con disabilità? Questi sono gli interrogativi che ci hanno spinti ad ascoltare le voci di chi, tutti i giorni a scuola, prova a costr