Ecco cinque temi meta-giudiziari sui quali il partito democratico dovrà riflettere per capire in quale direzione andare dopo l’inchiesta su Beppe Sala

Giusto il garantismo. Sempre che non degeneri nella impunità dei potenti. Non ho informazioni e strumenti adeguati per farmi un giudizio sicuro sulla robustezza dell’impianto accusatorio dei pm nell’inchiesta che ha investito Milano. Trattasi di questione assai complessa che esige un approccio meditato e non istintivo o partigiano.

Nell’uno e nell’altro senso. Esemplifico: sarebbe fuori luogo immaginare che non vi siano interazioni tra amministratori e operatori economici nel campo dell’urbanistica e delle costruzioni. Ma preservando la distinzione di competenze, di ambiti, di responsabilità. Altro è il potere di regolazione e di indirizzo in capo all’amministrazione, altro quello “imparziale” dei funzionari pubblici, altro quello dei progettisti, altro quello delle imprese private, altro ancora - è qui la cosa si fa più complessa - quello di organismi di natura incerta come la Commissione per il paesaggio. Epicentro dell’inchiesta. Ciò premesso, il quadro che si ricava dalle notizie filtrate sin qui circa l’indagine giudiziaria autorizza comunque a isolare cinque questioni.

La prima: il vistoso grumo di conflitti di interesse oggettivamente in capo all’assessore, al presidente e ad altri membri della suddetta Commissione paesaggio, loro stessi attivi operatori nel medesimo campo. Era cosa nota, eppure non la si è rimossa. Semmai il contrario.

La seconda: l’impressione è qualcosa di più di una politica troppo prona a colossali interessi immobiliari e finanziari. Abbiamo letto di un “piano ombra” che si affianca (e surroga?) il piano urbanistico formale e pubblico, di progetti privati capaci di ipotecare per anni lo sviluppo edilizio e urbanistico di Milano.

La terza: la forza e la pervasività di interessi che hanno dato mostra di sapere dettare regole e leggi trasversalmente a tutto lo schieramento politico. Si pensi al noto emendamento cosiddetto Salva Milano. Sulle prime sostenuto e votato da destra a sinistra (più esattamente patrocinato da un’amministrazione di sinistra ma affidato a parlamentari di destra, a dire la consociazione) e solo poi abbandonato, a seguito di una precedente iniziativa giudiziaria. La prova provata della potenza degli interessi privati e della debolezza e permeabilità ad essi della politica.

Quale futuro?

La quarta questione, la più decisiva: quale la visione di Milano e del suo futuro vi si evince? Domanda che può sembrare ingenua a fronte di due circostanze: a) sembra che i reali vettori del suo assetto siano altri rispetto a quelli degli amministratori eletti cui spetterebbe di coltivare e perseguire tale visione; b) c’è motivo di ritenere che non si diano differenze effettive e percepibili tra amministrazioni di diverso colore; che la metafora della città che si sviluppa solo “in alto” sia da intendere in senso classista, in quanto ostaggio dei grandi gruppi immobiliari e dei loro progettisti e tecnici di fiducia.

L’enfasi sulla innovazione e sulla internazionalizzazione quali qualità peculiari della città - virtù indubbie, da preservare - non può spingersi sino al punto da avallare l’idea che vi sia una sola via alla modernizzazione e che a dettarne l’indirizzo siano i soliti noti lungo una linea che va da Ligresti a Manfredi Catella seguendo una medesima logica che passa sulla testa delle amministrazioni dei più diversi colori. Non ho mai dato credito al mantra fallace secondo il quale destra e sinistra non avrebbero più senso sul piano ideologico. Ma qui, sul piano della effettualità delle (non?) politiche, ci si va vicini.

La quinta: la destra, Meloni in testa, ha ostentato un atteggiamento insolitamente misurato e garantista. Mi riesce difficile leggerlo in una chiave gratuita e virtuosa. Attenzione: è la stessa destra impegnatissima in questo tempo nel varo a tappe forzate delle riforme Nordio, il quale non ha esitato a commentare beffardo che, con esse, sarebbero scattati gli arresti. Non vorrei che si profittasse dell’occasione per una chiamata a raccolta dell’intero universo politico nella campagna in corso da tempo per mettere la mordacchia alla magistratura.

Tutte questioni meta-giudiziarie che interpellano il sindaco Sala e la sinistra milanese e non.

