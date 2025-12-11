Persona, Occidente, autorità. Le indicazioni di Valditara sono un manifesto di nazionalismo identitario

true false

Il ministro dell’Istruzione ha firmato le Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo che entrano in vigore. Ospitano una specie di Teoria dell’Origine Occidentale del Tutto. E virano su un insegnamento della storia patriottico e narrativo. E diventano particolarmente comiche quando passano dai massimi sistemi alle piccole pulsioni autoritarie