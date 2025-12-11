Persona, Occidente, autorità. Le indicazioni di Valditara sono un manifesto di nazionalismo identitario

Il ministro dell’Istruzione ha firmato le Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo che entrano in vigore. Ospitano una specie di Teoria dell’Origine Occidentale del Tutto. E virano su un insegnamento della storia patriottico e narrativo. E diventano particolarmente comiche quando passano dai massimi sistemi alle piccole pulsioni autoritarie
Nelle Premesse culturali delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, appena firmate dal ministro Valditara, si ricorda che la scuola è «al centro del progetto di Paese» della Repubblica italiana, ed è un «bene sociale comune di inestimabile rilevanza». Se queste parole fossero sincere, prima di essere licenziato, questo documento avrebbe dovuto essere sottoposto a una discussione ben più ampia di quella all’interno della Commissione di nomina ministeriale che l’ha