Se le istituzioni potessero essere schizofreniche, questa sarebbe la diagnosi per la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Come raccontato abbondantemente su questo e altri giornali, la Commissione di oggi sta smantellando pian piano quello che la Commissione di ieri aveva fatto in materia di legislazione ambientale.

La Commissione di oggi ritira la direttiva Green claims, che avrebbe sanzionato le imprese che fanno greenwashing, esenta molte imprese dagli obblighi di trasparenza sull’impatto ambientale stabilite dalla direttiva Corporate sustainability reporting, riduce al minimo le tasse da imporre alle merci in arrivo in Europa da paesi in cui ci sono tasse minori sulle emissioni, limitando il carbon border adjustment mechanism, in vigore dal 2026, solo al 20 per cento delle imprese, riceve inviti ad allentare la legge sulla deforestazione.

I carbon credits

Certo, la Commissione di oggi conferma l’impegno preso ieri – ridurre le emissioni europee del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040 – ma lo fa ingabbiandolo con un vecchio gioco di prestigio ben noto, i carbon credits: i paesi Ue potranno emettere un 3 per cento in più, se finanzieranno progetti che riducano di più le emissioni in paesi in via di sviluppo (per esempio riforestazione o uso di energie alternative). Una specie di vendita delle indulgenze: si possono compensare i peccati finanziando opere buone.

Ma in questo caso i peccati sono molto più pericolosi dei vizi capitali: se si superano certe soglie, si innescheranno meccanismi di moltiplicazione degli effetti pericolosi a cascata. La matematica morale del cambiamento climatico è più simile a quella della pandemia che a quella degli atti impuri: certe azioni possono portarci a superare limiti che creano esiti iperbolicamente pericolosi.

Il probabile crollo dei sistemi energetici e sociali che garantiscono la nostra vita quotidiana (black out ripetuti, morti sul lavoro, patimenti in luoghi a rischio come carceri e fabbriche) causato dal susseguirsi di ondate di calore come quelle di questi giorni potrebbe avere conseguenze che si moltiplicano cumulandosi. Non solo maggiori spese, ma instabilità sociali e politiche incontrollabili.

Inoltre, le emissioni in più concesse ai paesi Ue avverranno prima che possano arrivare gli eventuali effetti compensativi della riforestazione o dell’uso di energie alternative. Gli effetti delle emissioni europee potranno colpire comunque. Il fatto che altre persone non verranno colpite dagli effetti delle emissioni che i carbon credits evitano, non cancella il danno a chi viene colpito dalle emissioni europee. Se ammazzo una persona oggi, e però ne faccio nascere un’altra, non cancello certo il mio omicidio. Se do un pugno a qualcuno, e pago le cure per una persona che ha ricevuto un pugno da altri, non sono scusato.

Mercato delle indulgenze

Le emissioni in più concesse ai paesi Ue non si possono considerare innocenti. Con questo sistema i paesi Ue evitano che paesi in via di sviluppo emettano (finanziando energie alternative) o assorbono le eventuali emissioni di questi paesi (riforestando). Questo giustifica le emissioni in più degli europei? Se qualcuno è in procinto di inquinare un fiume, facendosi una gita su una barca a motore, e io lo pago per non farlo, ma poi faccio una gita con la mia barca, sono forse innocente? Ho scongiurato un danno, creandone uno equivalente. Sono comunque colpevole, oltre che bizzarro.

La Commissione, diretta da un membro della chiesa evangelica luterana, licenzia un mercato di indulgenze. Nel Sermone sulle indulgenze e la grazia (1518), Martin Lutero avvertiva che è dalla grazia di Dio che arriva la salvezza, non dall’oro. Von der Leyen parla come il predicatore Johan Tetzel, immaginato da J.P Sartre, nel Diavolo e il buon Dio (1951): «Il paradiso per due scudi; qual è quello spilorcio, qual è quel micragnoso che non darà due scudi per la vita eterna?» (atto II, quadro V).

Certo tutto molto meglio della dittatura negazionista trumpiana. A confronto della furia negazionista di un presidente Usa che, pur di non ammettere i fatti, definanzia gli scienziati, la Commissione schizofrenica è ancora una speranza di pragmatismo necessario. Rimane quel barlume di multilateralismo e impegno che ci potrebbe salvare. Ma bisogna vedere se avremo il tempo di farlo fruttare, o quante morti per caldo e alluvione costeranno le disinvolture ciniche della Commissione.

