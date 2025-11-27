L’iper-nazionalismo Maga in guerra contro l’Occidente

true false

Sarebbe catastrofico per l'Europa accettare l’auto-trasformazione ideologica – lo stravolgimento dell’ordine transatlantico e l’abbandono dei principi liberali – degli Stati Uniti di Donald Trump tutto a favore dei partiti populisti e, nei fatti, di Vladimir Putin

Non c'è dubbio che l'Europa debba molto agli Stati Uniti. Nessuno dovrebbe mai dimenticare la decennale difesa della libertà in Europa occidentale e a Berlino Ovest, il finanziamento della ricostruzione dopo la Seconda guerra mondiale, la vittoria nella Guerra Fredda e l'unificazione dell'Europa sotto l'ombrello di sicurezza della Nato. Per l'Europa sono stati decenni di successo, felici e (va detto) confortevoli. Ma hanno anche cullato gli europei nell'autocompiacimento. Non ci siamo accorti ch