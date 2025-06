Il ministro degli esteri Araghchi e il presidente Pezeshkian aprono ancora una volta alla strada del negoziato. Per farlo, gli ayatollah guardano alla Russia e ai sauditi: in gioco c’è la stessa sopravvivenza della Repubblica islamica

L’Iran s’interroga sul come uscire dalla morsa del “Leone risorto”. La reazione all’attacco israeliano non è tale da poterla allentare. Ipotecata com’è dalla perdita di controllo dello spazio aereo e dall’efficacia dei sistema di difesa nemici, fattori decisivi in una guerra che ha come teatro i cieli, oltre che dalla decapitazione della catena di comando : ultima vittima eccellente, il nuovo capo di stato maggiore Ali Shadmani.

Teheran può infliggere perdite e danni a Israele, puntando anche obiettivi rilevanti come le sedi del Mossad e dell'Aman, ma questo non cambia i rapporti di forza.

Gli israeliani forse non riusciranno a cancellare il programma nucleare iraniano, ma nessuna leadership può reggere, senza subire contraccolpi, con alle spalle un paese già lacerato e ora preda dell’insicurezza. Tanto più se Netanyahu dovesse incassare l’attivo sostegno militare di Donald Trump.

L’imperativo a Teheran, sul quale fa quadrato l’intero gruppo dirigente, è, dunque, la soluzione diplomatica: la sola capace di garantire l’esistenza della Repubblica Islamica. Per alcuni, anche a costo di una sostanziale resa. Certo, non prima di aver resistito il più possibile.

Significativo che il regime abbia rispolverato l’espressione «guerra imposta», solitamente impiegata per evocare il lungo e sanguinoso conflitto con l’Iraq che, negli anni Ottanta investì, con l’attivo appoggio Usa, la neonata Repubblica Islamica per tarparne lo slancio rivoluzionario. Concetto che, oggi come allora, punta a far leva sul diffuso, trasversale, sentimento patriottico degli iraniani, ostili alle ingerenze esterne. Sentimento che ha maggiore presa di quello, legato alla martirologia sciita, evocato dalla bandiera rossa innalzata sulla moschea di Jamkaran, vessillo che simboleggia il fondativo rifiuto alide dell’ingiustizia e la scelta di lottare, senza arrendersi, sino all’estremo sacrificio.

Dunque, la via diplomatica. Come ribadiscono il ministro degli esteri Araghchi e il presidente Pezeshkian. Per perseguirla, Teheran guarda a Mosca e Riad. La Russia di Vladimir Putin, alla quale Trump ha consegnato un’enorme rendita con lo sdoganamento sul fronte ucraino e gli elogi al G7 canadese, potrebbe mettere sul piatto del negoziato “imperiale” con Washington anche le sorti dell’Iran Dopo essere stata messo ai margini in Siria, infatti, difficilmente il Cremlino può accettare la caduta del suo ultimo alleato di peso nella regione.

Una sponda può venire anche dall’Arabia Saudita. In passato radicalmente ostili al Regno, gli sciiti iraniani, che sfilavano in pellegrinaggio a la Mecca gridando «non esistono re nell’islam!», hanno rinunciato a delegittimare religiosamente i monarchi wahhābiti e cercato di non inasprire le tensioni nel Golfo e all’Opec. Scenario non sgradito a Riad.

Attenuando il conflitto, l’Iran evitava l’isolamento, ma il suo marcato profilo non gli consentiva né il ruolo di grande potenza regionale riconosciuta, né quello di concorrente sul mercato degli idrocarburi. Situazione che offriva ai sauditi notevoli vantaggi. Per lo spregiudicato Bin Salman, mantenere gli iraniani in condizione di minorità permette all’Arabia Saudita di esercitare il ruolo chiave di potenza insieme arginante e garante. Se il quadro mutasse, Riad dovrebbe misurarsi con un Iran assai più dinamico, politicamente e sui mercati.

Non stupisce, così, che i sauditi, anziché guardare ai soli accordi di Abramo, sottoscrivano l’appello dei 21 paesi arabi e islamici che richiama il rispetto della sovranità nazionale ed esprimono timore per l’escalation. Putin e Bin Salman, autocrati graditi a Trump, sono, dunque, interlocutori rilevanti per Teheran, che sollecita anche la Cina, alla quale fornisce petrolio.

Resta l’incognita dell’eliminazione mirata di Khamenei, che Netanyahu ritiene possa far deflagrare la rivolta interna. Ma la Repubblica Islamica non è una struttura verticistica con un capo insostituibile: è un’oligarchia di fazioni, nella quale a contare sono i vari centri di potere e gruppi di diverso orientamento. La morte della Guida darebbe origine a nuovi equilibri ma, in assenza di un’insurrezione di massa - che comunque, non potrebbe avere come riferimento figure del passato come l’erede Pahlavi o la leader dei Mojaheddin e-Khalk Maryam Rajavi - la transizione potrebbe emergere dal “sistema”.

Con l’ascesa al potere di un gruppo che mescola diverse provenienze, deciso a attenuare le tensioni con la comunità internazionale e disponibile, in cambio della fine delle sanzioni, a arricchire l’uranio fuori dal paese, sotto forma consortile e controllata. Altra ipotesi, l’assunzione del potere da parte delle stellette, al quale Khamenei, “occultatosi” per sfuggire alla morte, ha già delegato parte dei poteri.

Entrambi gli sbocchi condurrebbero a un profondo riassetto degli assetti istituzionali, ma anche a una diversa sorte per la Repubblica islamica.

© Riproduzione riservata