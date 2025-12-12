L’Iran grida libertà: arrestata la Nobel Mohammadi

true false

La premio Nobel per la Pace e simbolo del movimento Donna, Vita, Libertà, Narges Mohammadi, è stata arrestata venerdì in una piazza di Mashhad gremita di cittadini e attivisti riuniti per la commemorazione del settimo giorno dalla morte dell’avvocato per i diritti umani Khosrow Alikordi. Il suo arresto, trasmesso in diretta sui social, ha fatto il giro del mondo in pochi minuti: Narges appare fiera, senza velo, mentre innalza la voce per un Iran libero, un Iran finalmente sottratto alla paura de