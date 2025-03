Il ministero dell’Economia è corso ai ripari sul caso portato alla luce dai Caf Cgil relativo agli acconti gonfiati dell’Irpef. Ma se l’esecutivo interverrà per eliminare, almeno per il 2025, quella stortura, dovrà coprire il mancato anticipo di cassa. Un pasticcio effetto di un modo assurdo di legiferare in campo fiscale

Il ministero dell’Economia e delle Finanze è corso ai ripari sul caso portato alla luce dai Caf Cgil relativo agli acconti gonfiati dell’Irpef. In assenza dell’intervento normativo urgente, annunciato con un comunicato nella sera di martedì, e confermato il giorno successivo in risposta al question time che assieme al collega Merola ho presentato in Commissione finanze alla Camera, gli acconti dell’Irpef sarebbero stati calcolati, per il 2025, come già avvenuto nel 2024.

E cioè con riferimento alle regole del 2023, quando le aliquote erano quattro e non tre, e la detrazione per lavoro dipendente era più bassa, con l’effetto di garantire all’erario acconti più alti e, quindi, un prestito senza interessi.

Nessuno lieto fine

Prima di tutto è importante capire che questo pasticcio è l’effetto di un modo assurdo di legiferare in campo fiscale. La riforma del governo Meloni procede speditamente quando si tratta di rivedere le regole della riscossione, le sanzioni, il contenzioso, o di introdurre concordati preventivi e varie tipologie di condoni, per ridurre le possibilità del fisco di incassare le imposte dovute.

Procede invece con interventi approssimativi, temporanei, parcellizzati, introdotti e poi rivisti, per quanto riguarda il disegno complessivo del prelievo. Un procedimento da cui sono totalmente alieni obiettivi di razionalità ed equità, mentre prevale la volontà di dare soddisfazione a questa o quella categoria di contribuenti.

L’Irpef paga per tutti

La vittima principale è l’Irpef, divenuta un groviglio incomprensibile di istituti (detrazioni di tipo diverso, due tipologie di trasferimenti che decrescono in funzione di indicatori di reddito diversi) e con una base imponibile erosa dalla moltiplicazione di regimi sostitutivi, che rendono sempre più casuale la distribuzione dell’onere.

La stratificazione di interventi determina continuamente effetti indesiderati. Si scopre ad esempio che le aliquote marginali effettive, che ci dicono di quanto aumenta l’imposta all’aumentare del reddito, non sono le tre legali magnificate come semplificazione dal governo Meloni, ma sono sette. E sono anche molto alte: succede ad esempio che un lavoratore con un reddito di 33.000 euro che percepisca un aumento di 100 euro se lo vede tassare a una aliquota del 56 per cento, che gli lascia in tasca solo 44 euro.

Succede che nel passaggio dall’agevolazione contributiva a quella fiscale, quali strumenti di riduzione del cuneo sul lavoro, i contribuenti con un reddito compreso fra 8.500 e 9.000 euro, si trovano a rimetterci 1.200 euro. E succede infine che i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2024 hanno subito un aumento degli acconti dovuti o una riduzione dei crediti di imposta.

Nessuna risposta

Quanti sono stati questi contribuenti, a quali tipologia appartengono, quale è stato il guadagno in termini di incasso anticipato per il bilancio dello Stato l’anno scorso e quale sarebbe stato quest’anno?

Tutte domande che abbiamo posto al Mef nel nostro question time e su cui non abbiamo avuto risposta.

Solo la conferma che il governo tende a minimizzare: nel comunicato e nella risposta al question time il ministero fornisce una curiosa interpretazione autentica, ex post, secondo cui la norma che ora vogliono cambiare non riguarderebbe i lavoratori dipendenti e i pensionati che non hanno altri redditi.

Una interpretazione che appare in contrasto con le stesse istruzioni che accompagnano i modelli per le dichiarazioni dei redditi, emanate dall’Agenzia delle Entrate, da cui risulta chiaramente che la norma riguarda invece tutti i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi, e quindi anche i lavoratori dipendenti e pensionati, che non hanno altri redditi, ma che hanno interesse a presentare la dichiarazione ad esempio per fare valere una detrazione per oneri sanitari, o per spese scolastiche dei figli, di cui altrimenti non potrebbero godere.

Se l’hanno presentata nel 2024 (o la presentassero, a norma, invariata, nel 2025) il loro credito potrebbe avere subito una decurtazione o gli potrebbe essere capitato che dalla dichiarazione emergesse un obbligo di acconto.

Danno reputazionale

La sottovalutazione che traspare dalla risposta del Mef serve non solo a limitare il danno reputazionale della figuraccia fatta. Nasconde anche un altro problema. Se il governo interverrà per eliminare, almeno per il 2025, questa stortura, dovrà coprire il mancato anticipo di cassa. Ma, in ragione della mancata risposta sull’impatto finanziario della misura che si vuole ora eliminare, non sappiamo di che somma si tratta, se è stata valorizzata nei conti pubblici e per quale ammontare.

E, se non lo è stata, perché. Se i contribuenti coinvolti fossero pochi, il problema si ridurrebbe.

Infine va ricordato che, per il 2024, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. Ma a fare dormire sonni tranquilli al nostro governo è il fatto che il calcolo gonfia-acconti era nascosto negli esiti della precompilata, o degli applicativi degli intermediari, non era quindi conoscibile per i singoli contribuenti, che infatti non se ne sono accorti. Non proprio una cosa di cui andare fieri.

