Israele e Hamas, le instabilità incrociate che mettono a rischio il piano di pace

L’accordo volto porre fine alla guerra di Gaza vivrà il suo turning point nella fase due, dove è previsto il disarmo del gruppo islamista. Chi manderà uomini e mezzi dentro la Striscia per realizzare l’imprescindibile obiettivo? E davvero la comunità internazionale ha intenzione di inviare uomini e mezzi? Comunque, tra i molti motivi di pessimismo, ce n’è qualcuno decisivo di ottimismo