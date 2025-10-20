Commenti

Israele e Hamas, le instabilità incrociate che mettono a rischio il piano di pace

Davide Assael
20 ottobre 2025 • 20:45

L’accordo volto porre fine alla guerra di Gaza vivrà il suo turning point nella fase due, dove è previsto il disarmo del gruppo islamista. Chi manderà uomini e mezzi dentro la Striscia per realizzare l’imprescindibile obiettivo? E davvero la comunità internazionale ha intenzione di inviare uomini e mezzi? Comunque, tra i molti motivi di pessimismo, ce n’è qualcuno decisivo di ottimismo

Se si osservano gli sviluppi del piano Usa da una prospettiva macroregionale due, pochi ma buoni, sono i motivi che inducono all’ottimismo: per la prima volta è stata accettata una roadmap che preveda un dopoguerra (la vera differenza rispetto al cessate il fuoco dei primi mesi del 2025) la chiara volontà dell’area tutta di stabilizzare il Medio Oriente attraverso l’asse sunnita-israeliano. Prospettiva che si proietta sui prossimi decenni. L’ottimismo della volontà non spegne, però, il pessimism

Davide Assael

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

