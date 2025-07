Il prezzo del cinismo del premier israeliano è esorbitante: Gaza è precipitata in una spaventosa crisi umanitaria, centinaia di giovani soldati israeliani sono morti, il destino degli ostaggi sopravvissuti è ancora incerto. Molte delle sue tattiche assomigliano a quelle del presidente russo da quando ha dato l’ordine di invadere l’Ucraina. Russia e Israele sono bloccate in guerre interminabili, ciascuna sostenuta dall’interesse personale di un solo uomo

Democrazie e dittature hanno atteggiamenti nettamente divergenti nei confronti della guerra. Mentre il conflitto violento è stato cruciale per le ideologie che hanno contribuito a perpetuare i regimi totalitari degli anni Trenta, le democrazie sono entrate in guerra con quei regimi solo come ultima istanza.

Allo stesso modo, i regimi arabi del Medio Oriente contemporaneo hanno a lungo proclamato apertamente la loro intenzione di spazzare via Israele, mentre Israele si è impegnato solo in guerre di assoluta necessità. Quindi, quando Benjamin Netanyahu sceglie di tenere Israele impantanato in guerre di scelta, si può solo giungere alla conclusione che il paese non è più la democrazia che sostiene di essere.

La guerra in corso a Gaza è iniziata come risposta giustificata al massacro di circa 1.200 israeliani da parte di Hamas il 7 ottobre 2023. Ma il conflitto è rapidamente degenerato in un’escalation di violenze sfrenate, sofferenze civili e palesi crimini di guerra. Come ha recentemente confermato un’approfondita inchiesta del New York Times, Netanyahu avrebbe potuto porre fine allo spargimento di sangue in diversi momenti cruciali, con il pieno sostegno di un esercito che non vedeva alcun vantaggio nell’aumentare la violenza. Ma ogni volta ha scelto di continuare la guerra.

Questa decisione è stata del tutto egoistica: Netanyahu voleva perpetuare il proprio potere – e mettersi al riparo dall’essere processato per molteplici accuse di corruzione. La sua fragile coalizione di governo dipende dal sostegno di fanatici religiosi fascisti che sarebbero soddisfatti solo con una vittoria israeliana totale – un obiettivo impossibile – e con l’occupazione a tempo indeterminato di Gaza. Quindi, per rimanere al potere, Netanyahu ha ostacolato i negoziati per il cessate il fuoco, ritardando così il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas. Quando è stato raggiunto un accordo, Netanyahu lo ha infranto.

Il prezzo del cinismo di Netanyahu è esorbitante. Gaza ha subito una grave e crescente crisi umanitaria, mentre centinaia di giovani soldati israeliani sono morti e altre migliaia sono rimasti feriti, molti dei quali menomati a vita. Inoltre, Netanyahu ha vanificato le possibilità di Israele di ottenere uno storico accordo di pace con l’Arabia Saudita che segnerebbe la fine pratica del secolare conflitto arabo-israeliano.

Dal punto di vista di Netanyahu, tuttavia, la sua strategia per Gaza è stata un successo clamoroso. Ha impedito un’inchiesta di Stato sulla sua responsabilità nel massacro del 2023, nonostante abbia passato anni ad agevolare il finanziamento di Hamas da parte del Qatar e abbia ignorato gli allarmi dell’intelligence prima dell’attacco.

Ed è riuscito a bloccare il suo processo per corruzione. Ma questo è solo l’inizio: Netanyahu detiene ora più potere di qualsiasi altro premier israeliano e lo sta usando per sostituire gli alti funzionari militari e dell’intelligence con alleati e lealisti. Molte delle tattiche di Netanyahu assomigliano a quelle utilizzate da Vladimir Putin da quando ha dato l’ordine di invadere su larga scala l’Ucraina nel 2022. Come Netanyahu, Putin ha usato il conflitto per rafforzare la sua presa sul potere. E, come Netanyahu, Putin ha gettato via le opportunità di concludere la guerra a condizioni favorevoli.

Se Putin avesse accettato un cessate il fuoco qualche mese fa, Donald Trump gli avrebbe di fatto consegnato tutte le terre ucraine che la Russia ha conquistato nel corso dell’invasione. Ma Putin vuole di più. Vuole che la Russia goda della sovranità su tutta l’Ucraina orientale (oltre alla Crimea), e che ciò che resta dell’Ucraina diventi uno “Stato neutrale” disarmato. E vuole che la Nato si ritiri verso ovest, in modo che il Cremlino possa reclamare la sua ex “sfera di influenza”. Putin e Netanyahu hanno un’altra cosa in comune: sono impegnati a isolare i principali gruppi politici dagli effetti delle loro guerre.

Putin ricorda bene come l’aumento del numero di morti in Afghanistan abbia contribuito a convincere le élite sovietiche ad abbandonare il regime. Per questo motivo ha evitato la coscrizione su larga scala (e ha tenuto le classi medie urbane e le élite burocratiche russe fuori dal campo di battaglia) mantenendo il reclutamento di un vasto esercito a contratto, in cambio di ingenti compensi, dalle province più povere della Russia. Sebbene le vittime russe in Ucraina siano in aumento, non è possibile conoscere con certezza le cifre precise; di certo i media russi non le riportano.

Putin e Netanyahu sono attenti a mascherare le loro vere intenzioni con l’ideologia. La “Russia eterna” è bloccata in un conflitto permanente con un Occidente depravato e deciso ad annientarla, e lo Stato ebraico assediato affronta minacce esistenziali da tutte le parti, non ultima Hamas. Entrambi i leader paragonano i loro nemici ai nazisti. La realtà, tuttavia, è molto più cupa. Russia e Israele sono bloccati in interminabili guerre di scelta, ciascuna sostenuta dal cinismo e dall’interesse personale di un solo uomo. In entrambi i casi, la decadenza dell’ordine internazionale “basato sulle regole”, sorto dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, ha permesso che continuassero.

Shlomo Ben-Ami, ex ministro degli Esteri israeliano, è vicepresidente del Toledo International Center for Peace

