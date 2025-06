Sarò, evidentemente, un osservatore banale, ma a me pare chiarissima la dinamica a cui stiamo assistendo. Il 7 ottobre Israele (al maschile!) è stato attaccato. L’Idf, intelligence, politica, col supporto di quasi tutto il paese, hanno pensato che fosse ormai impossibile la convivenza con nemici capaci di simili efferatezze, ultimo atto di una serie di attacchi che si susseguono senza soluzione di continuità dal 1948 (ovvio che qui stia rispecchiando il punto di vista israeliano). La partita andava chiusa una volta per tutte, recidendo prima i rami, il pericolo più immediato, per poi andare alla radice della pianta.

Con l’attacco americano dell’altra notte, Israele ha vinto la guerra, con la possibilità concreta di chiudere un ciclo che non si è aperto il 7 ottobre, ma nel 1979, anno della rivoluzione khomeinista, che prometteva di rendere l’Islam sciita egemone nell’area. Operazione per molti versi riuscita, almeno in alcuni momenti di questo quasi mezzo secolo. L’oggi appare come il punto finale di un crollo del fronte iraniano, che, in un solo anno, ha subito la riduzione a non si sa bene cosa di Hamas, la decimazione di Hezbollah, la perdita della Siria. Insomma quasi l’intera architettura progettata con rara sapienza e abilità dal generale Souleimani.

In tutto questo, Israele non ha perso mezzo alleato, seppur con tutte le riserve di cui ha scritto con la solita sapienza Mario Giro. Anzi, persino si parla della fantascientifica ipotesi di un’adesione di Damasco agli Accordi di Abramo. Scenario migliore sembra davvero difficile immaginare. In aggiunta, la destabilizzazione interna all’Iran potrebbe essere solo all’inizio. Al Sud ci sono forze curde e azere, che sono, di fatto, succursali del Mossad, e che fremono per entrare in azione.

Tutto da vedere se questo avverrà, ovviamente. Le possibili reazioni del regime degli ayatollah sono apparse, però, subito residuali. Esclusa, pro domo loro, l’opzione di un attacco non più che simbolico alle basi americane nell’area, erano, poi, le due elencate da Renzo Guolo: terrorismo internazionale, ma così non si vincono le guerre, e la vera arma fatale della chiusura dello Stretto di Hormutz. Sarebbe, però, un danno anzitutto per i cinesi, che sono l’alleato più importante rimasto loro. Lo ha detto per tutti Michelangelo Cocco. Insomma, l’accettazione del cessate il fuoco imposto da Trump sembra l’occasione per puntare alla sopravvivenza, ingoiare il rospo e pensare a qualcosa fra qualche mese, quando l’allerta israelo-americana si sarà un po’ allentata.

Detto questo, per lo Stato ebraico non sono tutte rose e fiori. Vinta la guerra, bisogna saper vincere la pace, materia in cui Israele non è mai stato esperto. Perché Tel Aviv potrà vincere tutte le guerre che vuole, ed ha effettivamente dimostrato una superiorità militare immane rispetto ai propri rivali, ma per occuparsi del dopo deve far entrare in campo la diplomazia. Per far questo, come dimostratosi nei lunghi mesi della guerra di Gaza - tramutatasi ben presto in un massacro perché priva di scopi precisi - il governo Netanyahu deve farsi da parte, perché la componente suprematista che ha al suo interno, che vagheggia di assurde ipotesi di grande Israele condite da sproloqui messianici, impedisce a priori qualunque tavolo con gli altri soggetti dell’area, a cominciare dagli alleati arabi.

Avendo condotto con successo il sostanziale disinnesco della capacità di risposta iraniana (lo si evince dal calo sensibilissimo della capacità di risposta della Repubblica islamica), c’è da chiedersi come Netanyahu potrà continuare la sua guerra infinita. Cos’altro resta in giro da bombardare?

Insomma, gira e rigira si torna sempre lì: o Israele risolve il suo conflitto interno aprendo davvero ad un nuovo Medio Oriente, o diventerà il peggior nemico di se stesso e dei successi militari che è indubbiamente riuscito a portare a casa.

