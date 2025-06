Il ruolo decisivo per un pianeta che inclina al peggio lo sta giocando, come c’era da aspettarsi, Donald Trump. Russi e cinesi hanno condannato senza tuttavia dare l’impressione di voler spingere troppo sull’acceleratore né tantomeno aizzare l’Iran a reagire in modo adeguato. Ma quale sarà il prezzo da pagare per questa ragionevolezza?

Avevamo sempre considerato la guerra in Ucraina come la crisi che più avrebbe potuto condizionare in modo negativo gli equilibri mondiali. Dall’altra notte dobbiamo cambiare la graduatoria e balza al comando il conflitto tra Israele e Iran, potenzialmente il più destabilizzante per l’intreccio di effetti che coinvolgono i G3, Stati Uniti, Russia e Cina, che si stanno dividendo le aree di influenza (nell’attesa sinora vana che la bella addormentata Europa trovi il coraggio di proporsi come quarta forza).

Il ruolo di Trump

Il ruolo decisivo per un pianeta che inclina al peggio lo sta giocando, come c’era da aspettarsi, Donald Trump. Il presidente americano in Ucraina è apertamente schierato con il più forte, ovviamente Vladimir Putin, a dimostrazione di quanto poco gli stiano a cuore i destini di quel quadrante nord-est del Vecchio Continente, trasformatosi per gli interessi della potenza statunitense da esiziale a noioso nel passaggio da Joe Biden al tycoon.

Trump sta con il più forte anche in Medio Oriente, ed è Benjamin Netanyahu. Il guaio è che, per motivi diversi, con il più debole, l’Iran, stanno la Russia e la Cina. La Russia perché ha Teheran come alleato privilegiato nell’area oltre che come fornitore dei droni che stanno terrorizzando l’Ucraina. La Cina perché è il miglior cliente del petrolio degli ayatollah.

Il risultato è che il supposto uomo più potente del mondo alleandosi sempre con il più forte dimostra in realtà una estrema debolezza. Non riesce a ridurre a miti consigli e anzi sembra essere diventato lo zimbello dello zar di Mosca dopo aver promesso che avrebbe risolto il conflitto nel breve spazio di 24 ore. E con Netanyahu va anche peggio.

Nonostante qualche timido tentativo, non ha fermato l’attacco criminale a Gaza che anzi si è dilatato fino ad assumere le proporzioni della pulizia etnica, fino a suggerirgli la pazzesca ipotesi della “Riviera di Gaza” per miliardari, una volta espulsi i palestinesi. E nulla ha potuto, nonostante i suoi desiderata pubblicamente espressi, per fermare i duecento aerei israeliani che hanno rovesciato bombe sui siti nucleari iraniani, sugli scienziati del programma, sui vertici delle forze armate.

Salvo, a prima ondata di attacchi conclusa, andare zigzagando a ruota libera con dichiarazione che ora escludevano un intervento diretto Usa, ora lo lasciavano intendere, ora lodavano l’azione militare perfetta, ora auspicavano la ripresa del negoziato.

Insomma un disastro. Si tratti di dazi o si tratti di guerre, il solito Trump rodomonte capace di rinnegare se stesso e assai prima che il gallo canti. Uno che lancia il sasso e sta a vedere l’effetto che fa, completamente privo di qualunque strategia.

Russia e Cina

Ci si sarebbe potuto attendere delle reazioni più robuste da parte di russi e cinesi. I quali si hanno condannato senza tuttavia dare l’impressione di voler spingere troppo sull’acceleratore né tantomeno aizzare l’Iran a reagire in modo adeguato. Atteggiamento responsabile. Sul quale tuttavia vale la pena di riflettere.

Quale sarà il prezzo da pagare per questa ragionevolezza? Ipotesi: un occhio benevolo rivolto a Pechino nel contenzioso con Taiwan; la perpetuazione del sostanziale via libera a Mosca in Ucraina. In ogni caso qualcosa da discutere al tavolo a tre gambe del nuovo ordine.

Intanto ci si è infilati in questo nuovo conflitto, durata prevedibile secondo il premier di Israele qualche settimana. Sempre ammesso che le stima del “prima” servano a qualcosa, quando è l’irrazionale spesso a guidare le scelte dopo che sono stati sparati i primi colpi.

Timori nucleari

A nessuno fa piacere che una Repubblica teocratica come l’Iran si possa dotare dell’arma atomica, esattamente come si dovrebbe diffidare di altri personaggi poco raccomandabili che possono posare le dita sulla valigetta nucleare e la mente corre al presidente nordcoreano ma non solo: il tabù sull’uso della bomba a parole è stato già violato anche dai russi ed è una costante minaccia al confine caldo tra India e Pakistan, entrambi paesi dotati dell’arma fine di mondo.

Che Israele avrebbe colpito prima o poi è chiaro almeno fin dal 2012, quando Netanyahu fece il famoso disegno all’Assemblea generale delle Nazioni unite da cui risultava che gli ayatollah avrebbero avuto il nucleare entro l’estate successiva. Sono passati 13 anni e l’Iran è rimasto un’ossessione esistenziale per Israele. Il che è comprensibile. È dubbio tuttavia che la minaccia possa essere disinnescata a suon di raid.

