Commenti

Tocca a Israele sbloccare lo stallo in Medio Oriente

Davide Assael
27 novembre 2025 • 19:51

Fra alcuni segnali incoraggianti, la costruzione del nuovo Medio Oriente in chiave israelo-sunnita appare in stallo. Nella tradizione ebraica la figura di Nachshon ben Aminadav insegna il coraggio di compiere il primo passo. Lo Stato ebraico dovrebbe ispirarsi a lui per sbloccare il quadro. Anche perché quest’area non ha un piano B a cui attingere

C’è un dibattito midrashico a commento del celebre episodio delle aperture delle acque del Mar Rosso. I chachamim, i saggi della tradizione di Israele, discutono su chi sia stato a entrare in acqua per primo, fidandosi che le acque si sarebbero ritirate. La scelta ricade su Nachshon ben Aminadav, per cui solo è detto che entra nelle acque, mentre per gli altri, che «camminarono sull’asciutto». Questo non perché Nachshon abbia posato il piede sull’acqua, ma perché solo lui corse quel rischio. Gli

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Assael

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE