Caro direttore,

sulla Stampa del 13 luglio è stato pubblicato un articolo di Vito Mancuso che ha suscitato dibattito e indignazione negli ambienti ebraici. Personalmente, ho sempre trovato un po’ difficile entrare in dialogo con Vito Mancuso per una serie di ragioni. Anzitutto perché di fronte alle critiche, fa spallucce, confondendo questo atteggiamento con una capacità di mantenere la schiena dritta di fronte alle pressioni, che, effettivamente ha dimostrato in diversi passaggi del suo percorso intellettuale. Secondo perché mi è sempre parso portatore inconsapevole di un antigiudaismo quasi pre-conciliare, che io stesso ho potuto sperimentare nella, scarsa, frequentazione che abbiamo avuto.

Quel pregiudizio fatto di battutine, sorrisi, allusioni, che imbarazzano l’ebreo a fianco. Un po’ come per le donne di fronte all’“apprezzamento” sessista fatto, si sa, per “galanteria”. Così, ho potuto constatare che nel linguaggio colloquiale di Mancuso gli ebrei sono «furbi», «astuti», «gente che non freghi» e in quello già più istituzionale «chiusi in sé stessi» perché «se ne stanno per i fatti propri».

Sono parole che, per chi appartiene a una minoranza, sono come un graffio sulla pelle. Si prova a spiegare, poi si tace per abitudine, per non litigare ogni volta. Sì, perché a difendere troppo la giustizia universale, può capitare di dimenticare chi ti sta accanto.

Ben-Gvir e l’identità ebraica

Infine, ho sempre trovato difficile il dialogo con l’amico Vito perché mi è sempre parso un po’ semplicistico ridurre tutto a un tanto nobile quanto generico sentimento di indignazione verso un’ingiustizia assunta in modo totalmente astratto, senza alcun approfondimento dei processi storici, politici, culturali, che determinano le situazioni e gli schieramenti in campo. A volte, ne risulta il conformismo acritico che procede per sentito dire, a cui assistiamo nell’attuale era della comunicazione istantanea.

Ed ecco che il sionismo religioso, tradizione a dir poco articolata, che ha visto la partecipazione di menti eccelse riportando in un movimento laico il tema della trascendenza e della filosofia della storia (vedasi almeno Rav Avraham Itzhaq HaCohen Kook, ma tanti altri) viene appiattito su Ben-Gvir, dando un po’ l’impressione di seguire un conformismo intellettuale, per cui si ripete acriticamente il nome che circola al momento. Di solito, l’unico che si conosce.

Come è ben chiaro a milioni di israeliane/i che gli manifestano contro da assai prima della guerra, l’ex galeotto Ben-Gvir è un fascista bello e buono e certo il kahanismo a cui si ispira non può essere scorporato dall’identità ebraica moderna.

«L’israelismo»

Ma l’origine di tale degenerazione non è frutto dell’«israelismo» che Mancuso conia nel suo articolo e col quale sembrerebbe indicare la declinazione nazionale dell’identità ebraica, inevitabilmente marchiando la stessa idea di stato ebraico e il sacrosanto diritto di autodeterminazione di un popolo.

Semmai, esprime, ma anche queste sono cose notissime e ampiamente dibattute in Israele da anni, la crisi dell’ideale sionista classico introiettato dalla Dichiarazione d’indipendenza del 1948, dove si cerca quel delicato punto di equilibrio fra ideali universali e identità particolare, che attraversa l’intera storia ebraica.

A me paiono letture rivelatrici, nemmeno di un cattolicesimo pre-conciliare, ma di quel marcionismo che, ellenizzando il messaggio di Gesù, voleva rimuovere dal cristianesimo ogni traccia di radice ebraica (l’israelismo?).

Questa, come ben aveva capito Nietzsche, l’anima oscura che si cela dietro l’universalismo cristiano ed occidentale, che nasconde, nel suo afflato verso il bene, quella volontà di potenza imperiale, che lo ha posto in rotta di collisione con mezzo mondo. Un marcionismo riscontrabile anche nel modo in cui vengono utilizzate le Scritture. E qui il confine dell’antigiudaismo è davvero sorpassato.

Guerra ibrida

Mi par di capire che l’amico Vito vorrebbe rimuovere tutte quelle parti che dimostrerebbero la proverbiale perfidia giudaica, oggi vista all’opera nell’orrido (effettivamente lo è) Benjamin Netanyahu. Quel vampiro assetato del sangue dei bambini che veniva raffigurato nei poster di Hamas durante la macabra consegna degli ostaggi. Niente è al caso in quei contesti. Un metodo esegetico un po’ á la carte, che estrae e decontestualizza, fino a snaturarli, passi già di per sé stravolti dall’ininterrotta catena delle traduzioni.

Un metodo già visto all’opera in questi anni nei confronti del Corano per alimentare propagande studiate a tavolino. Parliamo tanto di guerra ibrida, poi non ci rendiamo conto quando ne diventiamo noi gli strumenti. Perché quello a cui stiamo assistendo è una logica di esportazione del conflitto fondata sulla peggiore ondata di antisemitismo dal 1967. Anche in virtù di queste esperienze, dove giravano, andare a vedere, le stesse parole di oggi, si sperava che certi toni fossero archiviati una volte per tutte.

