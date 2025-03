Analizzare Israele mediante la sola lettura dei suoi imperativi geopolitici o il focus dei rapporti con il mondo islamico non è sufficiente per leggerne le scelte: inclusa quella, di questi giorni, di riprendere la guerra a Gaza dopo una tregua (subita) di pochi mesi.

Per capire di più è necessario conoscere anche gli orientamenti, culturali, religiosi, ideologici, che ispirano i suoi attori politici. In particolare quelli appartenenti al campo della destra, schieramento dominante, pur con qualche breve intervallo, negli ultimi decenni. Un ciclo politico iniziato nel 1977 con la vittoria del Likud di Begin, proseguito con Shamir negli anni Ottanta, e stabilizzatosi, dopo una prima esperienza negli anni Novanta, con Netanyahu, figura centrale nel panorama israeliano del nuovo secolo.

Un lungo arco temporale che vede il sionismo laico e di sinistra, cultura politica dei padri fondatori del paese, cedere il passo al sionismo neorevisionista della destra, divenuto nel tempo anche culturalmente egemone. Una trasformazione che vede anche la crescente influenza dei nazionalreligiosi e la progressiva legittimazione dei gruppi suprematisti di derivazione kahanista, oggi al governo o nella maggioranza che sorregge Bibi.

Alleanza, quella tra le tre destre, non legata solo ai vincoli di una legge elettorale fondata sul proporzionale puro ma a sempre maggiori convergenze su temi come i confini dello stato, la questione palestinese, l’uso della forza come strumento di risoluzione dei conflitti, che hanno dato forma a un sostrato ideologico divenuto senso comune.

Se il neorevisionismo Likud si nutre di una concezione del mondo incentrata sulla logica amico/nemico, sull’eccezionalismo dell’esperienza di Israele, su una lettura astorica-ontologica dell’antisemitismo, sulla sfiducia nelle istituzioni internazionali ritenute pervase da antisemitismo strutturale, sul pessimismo circa la possibilità di intese con i nemici, la destra nazionalreligiosa si caratterizza per una teologia politica di matrice messianica che lega l’avvento della Redenzione al possesso dell’Erez Israel biblica e al ritorno nel suo seno dell’intero popolo ebraico, anche quello in Diaspora.

Credenza che induce ad accelerare attivisticamente la Redenzione con azioni mirate ad affermare il possesso di ogni porzione territoriale dell’Israele biblica: a partire da Gaza e, soprattutto, dalla Cisgiordania, significativamente chiamata dalla destra con il nome biblico di “Giudea e Samaria”.

Quanto ai gruppi eredi dell’ideologia estremista e razzista del rabbino Kahane, come Otzma Yehudit (Potere ebraico), abbinano alla loro declinazione della “Teologia della Terra” il suprematismo etnoreligioso e la propensione alla violenza contro quanti sono ritenuti ostacolo alla realizzazione dei loro obiettivi. La destra più estrema, che ha il suo bacino di consenso nel movimento dei coloni religiosi, è riuscita a far penetrare nel discorso politico israeliano categorie un tempo confinate a subculture politiche minoritarie o a gruppi marginali.

Mastini della Terra

Per esplorare simili temi è utile I mastini della Terra. La destra israeliana all’origine dell’egemonia (Fuori Scena, 2025), del sociologo e politologo Paolo Di Motoli. L’autore non solo ricostruisce genesi e sviluppi della visione della destra revisionista, ma mostra anche come nazionalreligiosi e kahanisti siano riusciti a “dettare l’agenda” all’alleato maggiore Likud. Sintomo di un processo di polarizzazione che, per alcuni aspetti, trova analogie negli Stati Uniti e in Europa, dove ideologie, e parole d’ordine, un tempo tenute ai margini da partiti conservatori “classici”, erodono, talvolta sino a sostituirli, i filoni originari.

Estremizzazione, quella delle destre in Israele, destinata ad alimentare fenomeni di radicalizzazione politica, interna e esterna, che mettono a rischio lo stesso carattere democratico dello stato, piegato a imperativi etnici e religiosi e corroso dalla teorizzazione sostanzialista del primato del fatto compiuto sul diritto.

I mastini della Terra mostra non solo come la destra – favorita dalle profonde trasformazioni societarie, demografiche, che ne hanno mutato il volto, segnando anche il tramonto dell’esperienza fondativa e collettivista del kibbutz e dell’ormai minoritaria sinistra israeliana, temi peraltro non oggetto qui della ricerca dell’autore – sia diventata culturalmente egemone in Israele, ma consente di comprendere, weberianamente, talune scelte operate dai suoi governi: non ultime quelle compiute a Gaza.

Così come illumina un fenomeno poco considerato dagli osservatori: la progressiva americanizzazione della politica e della società israeliana, dimensione che allontana sempre più Israele dall’Europa e da quella diaspora continentale che tanto ha contato nella sua genesi.

