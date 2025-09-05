Una popolazione che invecchia, una base che si restringe. Dal 1990 a oggi la quota di popolazione in età lavorativa (15-64 anni) si è ridotta in tutti i principali paesi europei. Non è solo un fatto anagrafico: vuol dire che la platea di cittadini in grado di lavorare, consumare, pagare tasse e contributi è progressivamente diminuita. Questo fenomeno ha conseguenze dirette sulla domanda interna

In Italia si parla spesso di crescita, competitività, riforme del lavoro, ma raramente ci si sofferma su un aspetto che condiziona tutto il resto: la demografia. Eppure, è proprio la struttura della popolazione, e in particolare la sua capacità di alimentare la base occupazionale, a determinare le sorti dell’economia e del welfare.

Una popolazione che invecchia, una base che si restringe. Dal 1990 a oggi la quota di popolazione in età lavorativa (15-64 anni) si è ridotta in tutti i principali paesi europei. Non è solo un fatto anagrafico: vuol dire che la platea di cittadini in grado di lavorare, consumare, pagare tasse e contributi è progressivamente diminuita. Questo fenomeno ha conseguenze dirette sulla domanda interna.

Il caso italiano

Il cosiddetto “moltiplicatore keynesiano” – la capacità di consumi e investimenti di trasformarsi in crescita del Pil – si indebolisce. Se la base di riferimento si riduce, ogni euro speso o investito genera meno ricchezza di un tempo. Non sorprende allora che i tassi di crescita europei risultino più contenuti rispetto a quelli dei paesi emergenti.

Nei Brics+, ad esempio, la popolazione potenzialmente attiva è molte volte superiore a quella di Stati Uniti ed Europa. Una differenza che si traduce in mercati più vasti, maggiore capacità di attrarre investimenti e prospettive di sviluppo più dinamiche.

In questo scenario l’Italia si distingue in negativo. Tra il 1990 e il 2024 ha perso quasi due milioni di persone in età lavorativa. Un dato che, tradotto in termini economici, equivale a circa 40 miliardi di Pil potenziale svanito. Non è un calcolo teorico.

Se il paese avesse mantenuto la stessa base demografica di trent’anni fa, oggi avrebbe 24 miliardi in più di entrate fiscali e contributive. Anche la quota salari, oggi ferma al 43 per cento del Prodotto interno lordo, risulterebbe sensibilmente più alta. In altre parole, la contrazione demografica non è un dettaglio da statistici, ma una delle cause strutturali che spiegano la debolezza della nostra economia, il rallentamento della produttività e la difficoltà a sostenere il sistema previdenziale.

Il nodo della produttività

Se diminuisce la base lavorativa, l’unico modo per compensare è far crescere la produttività, cioè la ricchezza prodotta per ogni ora di lavoro. Ma qui l’Italia mostra ancora una volta le sue fragilità. Francia e Germania, pur colpite anch’esse dal declino demografico, sono riuscite almeno in parte a reagire: la loro produttività è aumentata abbastanza da coprire circa la metà della perdita di popolazione potenzialmente attiva. L’Italia invece no.

Da trent’anni la produttività ristagna, incapace di recuperare i 40 miliardi di reddito mancato. Questo significa che non solo abbiamo meno lavoratori, ma che ognuno di essi produce meno rispetto ai colleghi europei. Un doppio svantaggio che frena la crescita e rende più difficile sostenere le finanze pubbliche.

Un problema sottovalutato

La combinazione di calo demografico e stagnazione della produttività crea una trappola pericolosa: minore crescita, meno entrate fiscali, maggiore pressione sul sistema pensionistico e sanitario, difficoltà crescenti a mantenere lo stato sociale.

Eppure, su questi temi il dibattito pubblico è quasi inesistente. Politica e istituzioni preferiscono concentrarsi su misure con effetti immediati – come il taglio del cuneo fiscale o gli incentivi alle imprese – trascurando la questione di fondo: chi lavorerà, chi pagherà le tasse, chi garantirà il ricambio generazionale nei prossimi decenni?

Il welfare tra pubblico e privato

Alcuni osservatori, anche in Europa, propongono una strada alternativa: immaginare un pezzo di welfare sostenuto dal capitale privato, sul modello americano. È la direzione che in parte suggerisce la Commissione europea, ed è stata ripresa anche da esponenti politici come Enrico Letta, ma trasferire il modello statunitense in Europa non è semplice, né privo di rischi.

Le asimmetrie informative, le differenze nei mercati del lavoro e le diverse strutture sociali rendono l’esperimento incerto. Un welfare affidato al capitale rischia di aumentare le disuguaglianze e di lasciare senza protezione proprio chi più ne avrebbe bisogno.

Il futuro che non possiamo ignorare

La questione demografica non è dunque un destino ineluttabile, ma un nodo politico ed economico che va affrontato. Servono politiche migratorie più lungimiranti, incentivi alla natalità che vadano oltre i bonus una tantum, strumenti per conciliare lavoro e famiglia e, soprattutto, un piano per far crescere la produttività senza comprimere salari e diritti.

Non si tratta solo di numeri. Si tratta di decidere quale società vogliamo costruire nei prossimi decenni. Continuare a ignorare il legame tra demografia, lavoro e produttività significa condannare l’Italia a una lenta decrescita, con un welfare sempre più fragile e una crescita sempre più modesta.

Se non riportiamo la questione al centro del dibattito pubblico, rischiamo che a decidere al nostro posto siano le dinamiche demografiche stesse. E allora sarà troppo tardi.

© Riproduzione riservata