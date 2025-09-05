Una popolazione che invecchia, una base che si restringe. Dal 1990 a oggi la quota di popolazione in età lavorativa (15-64 anni) si è ridotta in tutti i principali paesi europei. Non è solo un fatto anagrafico: vuol dire che la platea di cittadini in grado di lavorare, consumare, pagare tasse e contributi è progressivamente diminuita. Questo fenomeno ha conseguenze dirette sulla domanda interna
L’Italia e la crescita che manca: il vero ostacolo è demografico
05 settembre 2025 • 20:53
Una popolazione che invecchia, una base che si restringe. Dal 1990 a oggi la quota di popolazione in età lavorativa (15-64 anni) si è ridotta in tutti i principali paesi europei. Non è solo un fatto anagrafico: vuol dire che la platea di cittadini in grado di lavorare, consumare, pagare tasse e contributi è progressivamente diminuita. Questo fenomeno ha conseguenze dirette sulla domanda interna