In Italia c’è un’“emergenza presepe”, la Lega schiera i suoi Magi

È in corso da tempo lo smantellamento della stalla che diede i natali a Gesù, e il colpevole non può che essere il Grinch del progressismo: l’ideologia woke, che con il suo arcobaleno tenta ostinatamente di eclissare la stella cometa. Ma la destra ha una soluzione grazie ai suoi soldati: Vannacci, Sardone, Ceccardi e Cisint