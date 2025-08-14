Fino a quando siciliani e calabresi non avranno possibilità di spostamento migliori di quelle attuali, il Ponte sarà solo una colossale distrazione per non affrontare le cause delle inaccettabili disuguaglianze dei territori. La situazione rischierà di peggiorare. Il il primo merito del Ponte è in realtà quello di far emergere la questione, fino a oggi rimossa, dei gradi della cittadinanza e dei diseguali diritti degli italiani che abitano i diversi territori del Paese
La Calabria, i treni e le strade: il Ponte è una divagazione in un terra di serie B
14 agosto 2025 • 18:03
Fino a quando siciliani e calabresi non avranno possibilità di spostamento migliori di quelle attuali, il Ponte sarà solo una colossale distrazione per non affrontare le cause delle inaccettabili disuguaglianze dei territori. La situazione rischierà di peggiorare. Il il primo merito del Ponte è in realtà quello di far emergere la questione, fino a oggi rimossa, dei gradi della cittadinanza e dei diseguali diritti degli italiani che abitano i diversi territori del Paese