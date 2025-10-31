La Casa Bianca da ora in poi potrà essere comprata

true false

Il presidente e i suoi cari fanno affari in proprio e se ne vantano, senza che nessuno li possa fermare, in aperto sfregio della separazione dei poteri. Su tale sfondo si staglia l'esibito uso del nome per fare soldi. Se il tycoon termina il mandato senza che nessuno lo fermi, la presidenza Usa potrà essere usata per arricchirsi ad libitum

I misfatti di Donald J. Trump sono stranoti, eppure sfugge ai più un loro micidiale effetto: in futuro la Casa Bianca potrà essere apertamente comprata o venduta. Nel 2026 gli Usa potrebbero festeggiare il quarto di secolo con un “salto di specie” politico. Trump e i suoi rilanciano la unitary executive theory, per cui il governo è uno e il presidente può realizzare i programmi non contrastanti con una Costituzione troppo vaga. Sempre minoritaria, essa vuol demolire il fondamento della Repubblic