Civis Romanus Sum. È la locuzione latina, attribuita a Cicerone, che segnalava diritti e doveri dei cittadini di Roma e poi del suo Impero. Nel corso dei secoli è mutato il concetto di cittadinanza e con essa il ruolo dei cittadini legato all’affermazione dei diritti che sono evoluti da una dimensione individuale di prima generazione a quelli sociali che si realizzano per mezzo dello Stato, poi a quelli universali che richiamano la concezione latina della cittadinanza dell’impero, ma sprovvista dell’altra faccia dei doveri ed infine la cittadinanza nel mondo digitale che apre la strada a diritti collettivi.

L’idea di una cittadinanza universale fu in qualche misura ripresa da John Fitzgerald Kennedy nel celebre discorso a Berlino ovest nel 1963 ribadendo che rispetto a duemila anni prima l’«orgoglio più grande» era dirsi berlinesi e cioè liberi rispetto al mondo sovietico e dunque da ogni forma di asservimento.

Il Trattato di Maastricht

La cittadinanza europea esiste fin dal Trattato di Maastricht del 1993, essendo stata concepita in uno stato embrionale con le prime libertà garantite dai trattati istitutivi delle Comunità europee e poi con lo sviluppo delle politiche comuni al di là del mercato.

Essa ha tuttavia tratti ancora legati alla dimensione intergovernativa o confederale, lontana dal progetto federale. Si è innanzitutto cittadini del proprio stato nazionale e a questa condizione si somma la cittadinanza europea, che non la sostituisce, come indicato dal Trattato di Amsterdam e ora dal Trattato di Lisbona. Essere cittadini di uno dei paesi membri implica automaticamente essere cittadini Ue e pertanto comporta alcuni diritti ma pochi doveri.

Condizioni positive importanti di cui alcuni risalgono alle origini dell’integrazione europea, quali il diritto di circolare liberamente in tutta l’Unione, trasferirvi la residenza, votare, candidarsi ed essere eletti alle elezioni municipali e del parlamento europeo, ricevere protezione diplomatica all’estero anche da parte dei consolati di un altro paese membro, presentare una petizione al parlamento europeo con un diritto esteso anche a cittadini di paesi terzi residenti nell’Unione, chiedere alla Commissione di legiferare dove non esiste una legge europea attraverso una iniziativa di cittadini europei.

Altiero Spinelli e il futuro

Introdotta nel 1993 dal Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht (artt. 9-12), era stata successivamente oggetto di iniziative di promozione per rafforzare la dimensione dei diritti non solo civili e politici, ma anche economici e sociali. In particolare, nel 1997 a Roma il Forum permanente della società civile adottò una sua Carta dei diritti della cittadinanza europea, ricevendo l’impegno del governo tedesco a convocare una convenzione che portò alla Carta dei diritti dell’Unione europea ispirata dal progetto di Trattato sull’Unione europea del 1984, cui tanto aveva lavorato Altiero Spinelli.

Se la cittadinanza europea rimane limitata a uno strumento per rafforzare la solidarietà tra paesi perde di efficacia, di portato politico e di conseguenze istituzionali. I diritti garantiti a tutti i cittadini europei in quanto cittadini di stati membri sbiadiscono allorché il Consiglio dell’Ue – e cioè i governi nazionali – può adottare disposizioni per modificarli e integrarli. Una piccola tappa in termini generali, ma significativa quanto a valore implicito e simbolico, venne dallo spazio Schengen, che permise la libera circolazione tra i paesi aderenti alla convenzione: l’Irlanda e il Regno Unito non aderirono in base alla clausola opt-out e l’adesione di Cipro deve ancora entrare in vigore. In una situazione di vera cittadinanza federale questo non succederebbe perché si tratterebbe di una norma automatica, valida per tutti gli stati della federazione, per tutti i suoi cittadini così come il principio federale secondo cui si è cittadini di uno stato membro se si è cittadini della Federazione.

È dunque importante promuovere e rilanciare una più ambiziosa Carta della cittadinanza europea che estenda i diritti alla loro dimensione collettiva aggiungendo ai diritti i doveri, secondo l’insegnamento di Giuseppe Mazzini. L’Unione in quanto tale, e non il solo Consiglio, avrebbe il potere di conferire la cittadinanza europea, tramite un vero ius soli europeo, rafforzando la trama dell’Europa federale: cittadini europei e non surrogato della cittadinanza nazionale di uno degli Stati membri.

I parlamentari volenterosi

Andrebbe attivata un’azione parlamentare da parte di un gruppo di “volenterosi” che potrebbe essere stimolata e accompagnata da una petizione all’assemblea e da un’iniziativa dei cittadini europei rivolta alla Commissione nella prospettiva di iscrivere la cittadinanza federale in una vera costituzione elaborata dal parlamento europeo e sottoposta all’approvazione di un referendum confermativo paneuropeo.

Confidiamo che un gruppo di volenterosi federalisti si attivi nella società e al parlamento europeo.

