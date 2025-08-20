L’approvazione dell’insediamento che spacca in due la Cisgiordania è la realizzazione finale della profezia di Amos per cui «torneranno i figli di Israele nella loro terra senza essere più cacciati», il sogno messianico degli estremisti, siano essi coloni o religiosi. La sconfessione della Risoluzione dell'Onu del 1947, grazie alla quale Israele è nato, che prevedeva «due Stati per due popoli»

Smascherando molte bugie, omissioni, e farisaiche scuse, il vero progetto di Benjamin Netanyahu, pertinacemente perseguito per decenni, giunge alfine al suo compimento definitivo. Non che non l’avesse sbandierato a più riprese, solo l'aveva artatamente mescolato con finte e fugaci aperture a beneficio della comunità internazionale, quando ancora mostrava di tenerla in un qualche conto e prima di chiudersi in una follia autistica e autoreferenziale.

Il progetto è chiaro: nessuna possibilità che nasca uno Stato palestinese finché lui è al potere. E, per come sta agendo, impedire che veda alla luce anche quando avrà abbandonato la poltrona che occupa da tempo immemorabile. Ci sta seduto quasi ininterrottamente da sedici anni, durante i quali si è sempre trincerato dietro l' impossibilità di negoziare con “l'altra parte” cioè i palestinesi con la scusa che «mancava un interlocutore». Non ritenendo nessuno dei leader nemici all'altezza di discutere con lui e pretendendo di scegliere una figura che peraltro non si è mai palesata all'orizzonte. Ultimamente è arrivato all'impudenza di sconfessare piani già accettati per risolvere la questione Gaza. Perché la la sua soluzione è una sola: la cacciata, una pulizia etnica, dei due milioni di abitanti della Striscia, così da risolvere alla radice il problema.

Il 20 agosto, ieri, sarà una data da ricordare perché rischia di segnare il punto di non ritorno, la pietra tombale, anzi, «un altro chiodo nella bara della pericolosa idea di uno Stato per i palestinesi», per usare le parole del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, leader estremista di un partito ultra-religioso.

I chiodi nella bara in realtà sono due, conficcati a colpi di martello a distanza di poche ore. Il primo è stato l'approvazione definitiva del piano militare per l'occupazione della Striscia e la deportazione forzata del milione di persone che abita ne capoluogo, Gaza City. Intento dichiarato: isolare e dunque sconfiggere definitivamente i miliziani di Hamas che della città si fanno scudo e lì tengono gli ostaggi catturati il 7 ottobre 2023 ancora in vita.

In realtà, essendo impossibile debellare il movimento islamista che dalla guerra in atto ha tratto nuova linfa per il reclutamento di migliaia di giovani combattenti, lo scopo è evidentemente un altro: obbligati i gazawi a sgomberare, trovare rifugio non si sa bene dove, l'Egitto? La Giordania?, ancora più lontano?, dovunque ma non laddove dovrà perfezionarsi la costruzione della Grande Israele, dal fiume al mare. Mandare i palestinesi in diaspora, come successe proprio agli ebrei nel 70 dopo Cristo dopo la distruzione del secondo tempio di Gerusalemme ad opera dei romani, in una sorta di rovesciamento della storia. E completare così la pulizia etnica del territorio.

Il secondo chiodo viene invece conficcato nel cuore della Cisgiordania, ormai ridefinita con i nomi biblici di Giudea e Samaria, l'altro corno dello Stato che non c'è e nei voti del governo di Israele mai ci sarà. È stato infatti approvato il progetto per l'edificazione di circa 3500 case nell'area nota come E1, tra Gerusalemme Est e l'insediamento di Maale Adumim, che divide in due la Cisgiordania, creando di fatto una soluzione di continuità che impedirà ai palestinesi di costruire da qui al futuro prevedibile la loro nazione.

È la realizzazione finale della profezia di Amos per cui «torneranno i figli di Israele nella loro terra senza essere più cacciati», il sogno messianico degli estremisti, siano essi coloni o religiosi. La sconfessione della Risoluzione dell'Onu del 1947, grazie alla quale Israele è nato, che prevedeva «due Stati per due popoli» su quella che abbiamo conosciuto come la Palestina storica.

Diventa tuttavia assai arduo sostenere che Benjamin Netanyahu è ostaggio di queste formazioni minori ed è sotto il loro ricatto in quanto, se non accontenta, potrebbero far cadere il suo esecutivo dalla maggioranza risicata. Il premier ha in realtà dimostrato di condividere completamente gli obiettivi dei gruppi più radicali e razzisti. Ha perso totalmente i freni inibitori da quando alla Casa Bianca si è insediato il sodale Donald Trump, suo compagnone nel famoso video su Gaza come resort di lusso per ricchi miliardari dopo la cacciata degli abitanti. Quel Trump che non a caso ieri lo ha definito un «eroe di guerra». E lo ha iscritto di fatto nel novero dei suoi amici stretti. I quali hanno una caratteristica in comune: pensano sia obsoleta la democrazia e impongono la legge del più forte. Come fa, ad esempio, Vladimir Putin.

