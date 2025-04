La democrazia sta attraversando una forte crisi. Indicatori fondamentali come le libertà civili, il pluralismo e l’integrità dei processi elettorali mostrano segnali di regressione, mentre la disinformazione mina le basi del dibattito pubblico. In questo scenario, una possibile via d’uscita è la democrazia data-driven, che si basa sull’uso sistematico dei dati per rafforzare la qualità delle decisioni politiche e la resilienza delle istituzioni democratiche.

Il Democracy Index 2024 (The Economist) evidenzia il persistere di una crisi democratica globale e un rafforzamento del controllo autoritario: oltre un terzo della popolazione mondiale (39.2%) vive oggi sotto un regime autoritario. Il rafforzamento dell’autoritarismo è speculare al declino della democrazia: oggi meno della metà della popolazione mondiale (45%) vive in un regime democratico.

Ancora più preoccupante è il dato sulle piene democrazie: solo il 6.6% della popolazione mondiale vive in una democrazia piena, in netto calo rispetto al 12.5% del 2014. Tra i Paesi che hanno perso lo status di piena democrazia vi sono gli USA che rientrano nella classe delle democrazie imperfette in cui è già presente l’Italia che quest’anno ha peggiorato la sua posizione.

Il Democracy index mostra inoltre un arretramento significativo in diverse componenti chiave della democrazia: le libertà civili, il processo elettorale e il pluralismo hanno subito un calo tangibile evidenziando l’effetto negativo della disinformazione sulla democrazia, essendo essa direttamente connessa a queste componenti. Tutto ciò mostra un indebolimento della capacità dei cittadini di esprimersi, organizzarsi e partecipare attivamente alla vita democratica.

Le diseguaglianze digitali

Parallelamente, l’Europa continua a presentare grandi diseguaglianze in termini di competenze digitali. Il DESI (Digital Economy and Society Index, UE) evidenzia nel 2024 un forte ritardo di molti Paesi, tra cui l’Italia, in termini di competenze digitali almeno di base; l’Italia si posizione molto al di sotto della media europea (quintultimo posto).

Un dato allarmante, che evidenzia quanto il nostro Paese sia impreparato ad affrontare le sfide di una società sempre più digitale. La carenza di competenze digitali di base non è solo un ostacolo allo sviluppo economico, ma rappresenta una vulnerabilità democratica: cittadini privi degli strumenti per orientarsi nel mondo digitale sono più esposti alla manipolazione della disinformazione, meno inclini alla partecipazione consapevole e più distanti dai processi decisionali.

La disinformazione non è un fenomeno marginale. Oggi, grazie ai social media, le fake news possono influenzare elezioni e opinioni pubbliche. L'effetto più grave è la perdita di fiducia nelle istituzioni, nell'informazione e nella democrazia stessa. Le percezioni soggettive — alimentate da contenuti fuorvianti — spesso sostituiscono l’analisi critica e l’informazione fondata.

In questo contesto, un modello innovativo che propongo è la democrazia data-driven, che si fonda sull’uso consapevole, trasparente e partecipativo dei dati per supportare la governance pubblica.

L’obiettivo non è tecnicizzare la politica, ma rafforzarne la qualità attraverso tre pilastri fondamentali: 1) Governance basata sui dati: le politiche pubbliche devono fondarsi su dati verificabili e non su narrazioni distorte o impressioni soggettive. 2) Trasparenza e open data: rendere i dati accessibili non solo ai governi, ma anche ai cittadini, ai media e alla società civile è essenziale per il controllo democratico; la trasparenza alimenta la fiducia e permette una valutazione indipendente delle decisioni pubbliche. 3) Partecipazione consapevole: gli strumenti digitali devono essere usati per rafforzare l’inclusione democratica e possono aiutare a informare meglio i cittadini e a contrastare la manipolazione dell’informazione.

Perché la democrazia data-driven possa funzionare davvero è essenziale promuovere una solida cultura del dato e investire in alfabetizzazione statistica e digitale. Questo non solo permette ai decisori pubblici di elaborare politiche basate su conoscenze oggettive per prendere decisioni più informate, eque e giuste, ma offre anche ai cittadini gli strumenti per interpretare la realtà, comprendere le decisioni politiche e partecipare in modo consapevole alla vita democratica.

Una diffusa formazione statistica e digitale, integrata con l’educazione civica e politica, rappresenta oggi un’esigenza imprescindibile per rafforzare la resilienza del sistema democratico e contrastare la manipolazione dell’informazione.

Il futuro della democrazia dipende dalla qualità dell’informazione su cui si fondano le decisioni pubbliche e individuali. La democrazia data-driven rappresenta una risposta concreta alle sfide del nostro tempo: può rendere il sistema democratico più resiliente, trasparente e partecipativo, a condizione che i dati restino strumenti al servizio della politica e della collettività, non meccanismi automatici di decisione.

© Riproduzione riservata