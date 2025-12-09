La destra vuole istituzionalizzare l’evasione fiscale

true false

Da anni, in Italia e in Europa, la riduzione dell’uso del contante costituisce uno dei più potenti strumenti di contrasto dell’evasione fiscale e del riciclaggio. Invertire la rotta, innalzare la soglia e, al tempo stesso, monetizzare l’uso del contante manda un segnale gravemente ambiguo: lo stato non vieta, non scoraggia davvero, ma incassa

«Pecunia non olet» si riferiva a una tassa ideata da Vespasiano. L’espressione torna oggi di sorprendente attualità, mentre si discute dell’innalzamento dei limiti all’uso del contante a un livello mai raggiunto prima, al massimo consentito dall’ordinamento europeo. La proposta, contenuta in un emendamento alla legge di Bilancio di un parlamentare di maggioranza, pare sia assai apprezzata dai vertici di palazzo Chigi, ma ha suscitato una selva di critiche perché è vista come una strizzata d’occh