Cosa è stata l’iniziativa della Global Sumud Flotilla? Tra disobbedienza civile e azione diretta, la missione ha scardinato l’immobilismo politico europeo. Non può sostituire l’azione politica ordinaria, certo, ma ha mostrato come l’attivismo dal basso possa risvegliare la coscienza pubblica

Ora che la Global Sumud Flotilla è stata fermata in mare da Israele, come ampiamente previsto, si può provare a fissare qualche punto sulla natura di questa impresa. Innanzitutto, bisogna chiedersi che cosa è stata. Chiarirne la natura non serve tanto a soddisfare una mania di catalogazione concettuale, quanto a un bisogno di capirne il senso.

È un caso esemplare di disobbedienza civile internazionale? Sembra di sì: un gruppo di persone ha cercato di violare un dispositivo giuridico in un modo pacifico, al fine di denunciare in pubblico un’ingiustizia.

Qualcuno ha detto che non si è trattato di una vera e propria disobbedienza civile poiché ciò a cui la Flotilla ha cercato di disobbedire (il blocco navale israeliano) non è legittimo. Ma questa è una precisazione pretestuosa: perché ci sia disobbedienza civile non è necessario che il dispositivo legale a cui si obietta abbia tutti i crismi della correttezza, è sufficiente che sia imposto da un’autorità statale. Il fatto che il blocco fosse illegittimo rende la disobbedienza ancora più giustificata, ma non la rende un atto ordinario di protesta.

Aiuto umanitario

È vero, però, che l’iniziativa della Flotilla rappresenta qualcosa di diverso da altre forme di disobbedienza civile che abbiamo visto negli ultimi anni, ad esempio le azioni eclatanti di Ultima Generazione. La differenza sta nel fatto che la Flotilla è partita come missione umanitaria: una raccolta di cibo da portare a Gaza per aiutare la popolazione. Questo ha dato il pretesto a Giorgia Meloni per insinuare che gli attivisti della Flotilla non volessero aiutare veramente i gazawi.

A parte la malafede del governo italiano, che si dichiara pronto a consegnare aiuti quando non ha fatto niente di concreto, c’è un punto rilevante. L’iniziativa della Flotilla è partita con uno scopo specifico: l’aiuto umanitario. Questo tipo di iniziative si chiamano azioni dirette (direct actions) e, se violano una legge, a volte differiscono dalla disobbedienza civile perché non hanno necessariamente un intento di denuncia, bensì cercano di risolvere direttamente un problema. In sintesi: mentre le azioni di Ultima Generazione non servivano a nulla se non a denunciare un problema e sono quindi esempi di disobbedienza civile, le azioni di soccorso in mare che sfidano il divieto sono casi di azioni dirette.

Due scopi

La Flotilla è stato un caso ibrido, tra disobbedienza civile e azione diretta, perché ha avuto due scopi. Lo scopo iniziale (portare aiuti umanitari) ha dato il via all’iniziativa e al sostegno popolare. Ma gli organizzatori erano ben coscienti di non poterlo portare a termine, e hanno usato questa impossibilità per sfidare il blocco navale, cioè per mandare un messaggio politico alle opinioni pubbliche europee.

Capire la natura ibrida dell’iniziativa ci permette di rispondere a qualche obiezione. Da sinistra qualcuno ha detto che si è trattato di un’iniziativa paternalista poiché non ha realmente coinvolto i palestinesi ed è servita, invece, a mettere a posto la coscienza occidentale. Questa è un’obiezione molto ingenerosa. È vero che idealmente ogni iniziativa di aiuto genuino dovrebbe coinvolgere in maniera paritaria l’altra parte, ma il senso politico della Flotilla era di mandare un messaggio alle opinioni pubbliche europee, non ricostruire Gaza in maniera giusta.

Lasciando da parte le accuse in malafede e chiaramente false (come l’idea che dietro alla Flotilla ci fosse Hamas), da destra, invece, molti hanno criticato l’iniziativa per la sua irrilevanza e inefficacia, trattandosi di una mera operazione simbolica per mettersi in mostra. Ma è evidente che questa obiezione è stata falsificata dagli eventi. Un’iniziativa senza supporto di grandi organizzazioni collettive ha catalizzato l’attenzione per varie settimane e ha fatto cambiare la posizione di diversi governi (tra cui quello italiano).

Con questo non voglio sostenere che tutto sia perfetto o che iniziative dal basso di questo tipo debbano sostituire la politica. Il vero punto è che il successo politico è innegabile. La palla ora passa alla politica “ordinaria”, con la speranza che riprenda a essere all’altezza del proprio compito.

