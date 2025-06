Dopo la caduta del regime di Assad in Siria, Mosca non può accettare di perdere l’ultimo alleato di peso nell’area. Putin proverà a salvare la Repubblica islamica prima di offrire ospitalità ai dirigenti sopravvissuti alla caccia di Israele e alla tentazione di immolarsi secondo la martirologia sciita. Tenere insieme questi due imperativi, non sarà facile

Colpito dall’America di Trump, e da nuovi, pesanti bombardamenti israeliani, l’Iran cerca una sponda a Mosca. La missione del ministro degli Esteri Araghchi puntava a verificare se davvero Teheran può contare sull’appoggio di Putin e sino a dove può spingersi il leader russo nella veste di attore della de-escalation. Prima dell’attacco Usa, il leader del Cremlino sosteneva il diritto dell’Iran di utilizzare l'energia nucleare «per scopi pacifici», dicendosi pronto a fornire a Israele garanzie in tal senso. È ancora questo il quadro dopo l’intervento americano nel conflitto?

La situazione è ipotecata dalla mancanza di verifiche dell’AEIA sui «monumentali» (Trump dixit) danni inflitti a Fordow, Natanz e Isfahan, decisive per monitorare non solo i possibili e temibili effetti radioattivi, ma anche per comprendere se Teheran è ancora in grado di mandare avanti il suo programma nucleare. Se gli iraniani fossero davvero riusciti a salvare gli stock di uranio arricchito, come sostengono, la possibilità della deterrenza di ultima istanza, la “Bomba”, non sarebbe del tutto preclusa. Un particolare non certo di piccolo conto, perché è proprio questa residua capacità a essere oggetto di una possibile intensificazione del conflitto o di trattativa.

Almeno sino alla vigilia dell’irruzione dei B-2 nei cieli iraniani, Mosca proponeva di arricchire l’uranio in Russia, con relative garanzie di controllo internazionale. Posizione che avrebbe permesso a Teheran di non farsi “commissariare”, preservare la sovranità nazionale e assicurare a Israele, con cui Mosca ha buoni rapporti, che Teheran non avrebbe avuto il nucleare militare.

A sigillo dello scambio politico, l’accordo contemplava la cessazione delle ostilità e la rinuncia a far crollare il regime. Ma sollecitato da Netanyahu – come già nel 2018 quando Bibi LO indusse a uscire dal JPCOA voluto da Obama –, Trump ha cercato la “gloria neo-imperiale”, mutando drasticamente la scena. Non solo, ha aperto alla possibilità del regime change, obbiettivo non certo secondario di Netanyahu, che nel mutamento di potere a Teheran scorge l’occasione per ridisegnare, per un lungo periodo, gli attuali equilibri geopolitici regionali, già minati dai colpi inferti da Israele agli alleati dell’Iran nell’Asse della Resistenza.

È in questo contesto che l’Iran domanda alla Russia, alla quale non è legata da patti di assistenza militare, sostegno politico e semmai una più discreta ma intensa collaborazione nelle comunicazioni satellitari e in materia di intelligence, capace di limitare i danni della guerra aera. Perché se è vero che se primario interesse di Putin è non mettere a rischio i rapporti con Trump – che nel conflitto con l’Ucraina ha riconosciuto e legittimato l’ambizione imperiale del rinato nazionalismo granderusso, nel tentativo di rendere, quanto meno, non del tutto convergenti gli interessi e gli appetiti, dell’Orso russo e del Dragone cinese –, è altrettanto vero che Mosca non può facilmente accettare, dopo la caduta del regime di Assad in Siria, di perdere l’ultimo alleato di peso in Medioriente.

Se vuole ricostituire un impero, o comunque una vasta area d’influenza russa, il Cremlino non può giocare un ruolo secondario nello scacchiere mediorientale. Con la caduta del regime iraniano, a guidare i giochi ai confini sarebbero gli americani e gli israeliani. La Russia potrebbe attutire il colpo rinsaldando i rapporti con l’inquieta Turchia neo-ottomana, ma si tratta pur sempre di un paese Nato, con precisi vincoli militari e politici, insuperabili nonostante la vocata tendenza all’autonomia del “Sultano” Taypp.

Dunque Mosca, che per ora si limita a condannare gli attacchi in Iran, vittima secondo Putin di un’«aggressione non provocata, che non ha motivi né giustificazioni», proverà a salvare la Repubblica Islamica – con cui i rapporti non sono mai stati di consonanza ideologica o strategica ma di convergenza tattica nella definizione del campo ostile –, prima di offrire eventualmente ospitalità ai dirigenti iraniani sopravvissuti alla spietata caccia di Israele e alla tentazione di immolarsi secondo i canoni della martirologia sciita. Ma non al prezzo di intaccare l’insperato dono fattole da Trump. Tenere insieme questi due imperativi, non sarà facile. L’Iran spera che Putin possa riuscirci.

