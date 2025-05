Pensata per dargli visibile legittimità, conferirgli maggiore autorevolezza e garantirgli significativa stabilità in carica, l’elezione a maggioranza assoluta del cancelliere della Germania a opera del Bundestag ha offerto l’opportunità ad alcuni parlamentari tedeschi di esprimere nel segreto dell’urna i loro peggiori umori e malumori. Recepito il messaggio comunque inquietante di indisciplina, il democristiano Friedrich Merz è stato eletto cancelliere nel pomeriggio dalla coalizione Cdu/Csu più Spd. Sbagliato, quindi, prendere questo caso come un esempio di crisi della democrazia. Più che giusto e opportuno continuare a interrogarsi sui problemi di funzionamento e sulle sfide alla/e democrazia/e.

Infatti, è molto plausibile che quella quindicina di voti mancati a Merz nella prima votazione provengano da parlamentari democristiani che sarebbero disponibili a trattare con Alternative für Deutschland, in qualche modo a coinvolgerla, anche adesso che è stato accertato che è una pericolosa formazione di estrema destra.

Quella che mi pare l’illusione già sperimentata, anche, drammaticamente, in Germania, di ridimensionare il consenso, meglio ridurre i voti, di chi vuole erodere i principi democratici, pur se non condivisa dalla maggioranza degli elettori tedeschi, circola anche in altri regimi democratici. Democrazia non significa affatto il governo di tutti, né che al governo vadano i partiti in base alla loro forza elettorale. Non significa neppure che i numeri debbano obbligatoriamente essere l’elemento decisivo per la partecipazione al governo.

Le coalizioni di governo si formano intorno a un programma condiviso che, nel caso tedesco, è stato debitamente approvato dagli iscritti dei due partiti contraenti. Il capo del partito di maggioranza relativa, ovvero, comunque, l’esponente designato da quel partito, diventa cancelliere, capo del governo.

Le proposte programmatiche dell’AfD in particolare riguardo all’Unione europea, alla politica estera e a ad alcuni temi economici, non erano/sono soltanto distanti da quelle democristiane e socialdemocratiche, ma le contraddicono platealmente, verticalmente, deliberatamente.

Elementi neanche troppo nascosti, se non di vero e proprio nazismo, certamente di pericolose tendenze autoritarie e repressive, hanno fatto più che capolino non solo nella propaganda elettorale del partito, ma nelle dichiarazioni di molti esponenti di primo piano. L'AfD non trova alleati (come, il paragone è appropriato, il Rassemblement National di Marine Le Pen in Francia).

Fare valere la Costituzione e i suoi fondamenti ideali e valoriali contro i nemici della democrazia è una scelta non soltanto necessaria, ma politicamente e eticamente doverosa. Venire meno da parte dei democratici, da un lato, alla protezione del regime democratico da interferenze esterne e, dall’altro, alla promozione di tutte quelle misure che rendano migliori i processi democratici, a cominciare dalla formazione di un governo coeso e operativo, sarebbe gravissimo, addirittura esiziale.

Senza retorica la Germania occupa uno spazio geografico, economico, politico e culturale centrale nell’Unione europea. Insostituibile. La tenuta della sua democrazia e il funzionamento delle sue istituzioni sono cruciali anche per tutti gli Stati-membri. Il modello politico tedesco di cancellierato e di federalismo ha a lungo funzionato in maniera esemplare e i due maggiori partiti hanno saputo utilizzarlo al meglio. Quel modello politico è positivamente responsabile della affermazione della Germania come gigante economico. Non a caso le sue difficoltà politiche si sono riversate anche sullo stato dell’economia.

Non è spingersi troppo in là sostenere che a fronte dei sovranismi Usa e della Russia e degli egoismi nazionalistici di ritorno in troppi altri paesi, soltanto una maggiore integrazione europea, approfondimento e accelerazione, è in grado di portare la democrazia al necessario livello superiore. Questa è la battaglia in corso, in Germania e altrove.

